كردستان تشيد بالمساعدات الكويتية لقطاعها الصحي

وطن النهار

أربيل- «كونا»: أشاد وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق سامان برزنجي أول من أمس الإثنين بالمعونات الطبية المقدمة من قبل الكويت للقطاع الصحي بالإقليم لاسيما تلك المتعلقة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وفي تصريح لـ «كونا» عقب لقائه القنصل العام للكويت د. عمر الكندري قال الوزير الكردي إنه بحث مع القنصل الكندري آلية تفعيل المساعدات الكويتية للقطاع الصحي. واضاف «نحن في غاية الامتنان للكويت حكومة وشعبا لدعمها المتواصل لوزارة الصحة في إقليم كردستان العراق».

وأضاف «لا شك في أن الإمدادات التي تقدمها الكويت تزيد من القدرة على رصد وإدارة الإصابات بمرض «كوفيد-19»، مشيرا إلى أن المعونات المقدمة من قبل الكويت تأتي في الوقت المناسب لدعم الجهود لوقف الزيادة في حالات «كوفيد-19».

بدوره، وفي تصريح مماثل لـ (كونا) كشف الكندري عن فحوى لقائه وزير الصحة باقليم كردستان قائلا انه جاء للتباحث عن احتياجات الوزارة في مواجهة الجائحة والسبل الكفيلة بسد النقص ومد يد العون في هذا المجال الحيوي لافتا إلى أن الجائحة التي اجتاحت العالم تحتاج الى تضافر الجهود والتعاون، من هذا المنطلق دأبت الكويت على التواصل في تقديم المساعدات.

وأكد القنصل الكندري حرص الكويت على تقديم الدعم والمساهمة بغية التخفيف عن معاناة الشعب العراقي حيث قدمت شتى أنواع الدعم من خلال حملة (الكويت بجانبكم) وكان احد روافد هذا الدعم القطاع الصحي لافتا الى ان الدعم الكويتي لا يزال مستمرا فقد تم دعم منظمة الصحة العالمية مؤخرا لتنفيذ برامج خاصة توعوية وكذلك تقديم مستلزمات طبية في العراق واقليم كردستان.

