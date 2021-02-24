معرفي: «المطور العقاري» أحد الحلول المطروحة بـ «السكنية»

وطن النهار

سلَّم وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي أمس مواطنين شققهم الحكومية في مدينة جابر الأحمد.

وقال معرفي: إن هذه التوزيعة التي تشمل شقق جابر الأحمد، هي مجموعة من الشقق المتوافرة لدى المؤسسة والتي تم توزيعها على ثلاث دفعات، كما أن هناك شققاً أخرى غير متوافرة لدى المؤسسة وهي بعهدة وزارة الصحة، بعد إعادتها للمؤسسة سيتم الإعلان عنها وتوزيعها بالتوالي، ونحن نبارك للأخوة المواطنين بهذه المناسبة ونعدهم بتوزيعات جديدة وننوه الى ان هذه الشقق عليها صيانة لمدة سنتين.

وأضاف إن البناء العمودي كان أحد البدائل المطروحة لدى المؤسسة وهو ليس البديل الاول ولكن هو أحد هذه البدائل، وهناك أمور جديدة ستطرح ومنها المطور العقاري، وغيره وهذه الامور ستكون متوازية مع الحلول المطروحة للمؤسسة.

ولفت معرفي إلى أن هناك العديد من المشاريع الجديدة وهناك مشاريع استثمارية حاليا تطرح بشكل مزايدات وتم بعضها في الفترة السابقة وفي الفترة القادمة سيكون هناك مشاريع تحت الطرح، وعلى الصعيد الاسكاني هناك مدينة جنوب سعدالعبدالله وهو أحد المشاريع الكبيرة بعد ازالة المعوقات التي فيه ونحن موعودون خلال الاشهر القليلة القادمة أن هذه المعوقات ستزال وبإذن الله سنبدأ بكل سرعتنا التي نقدر عليها ونتمكن منها لتطوير هذه المنطقة وهناك بدلائل اخرى في مناطق اخرى. وتابع ففي السنوات الماضية شهدت المؤسسة توزيعات كبيرة وغير مسبوقة للمساكن بأنواعها وهذا كان تحدياً قائماً وسيكون لنا توزيعات موازية لها وسنعمل على سد الاحتياجات للمساكن بتعاون مع الجهات التشريعية حيث اننا بحاجة الى عدد من التشريعات والتي ستساعدنا في تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار معرفي الى ان هناك توافقاً كبيراً مع اللجنة الاسكانية وهم مادون يدهم للتعاون وهذه بشارة ابشر فيها اخواني المواطنين ان هناك توافقاً وهذا يصب في مصلحة المواطنين، والبدائل الاسكانية في مدينة جنوب سعد العبدالله ستطرح في اجتماع اللجنة البرلمانية القادم ونتوقع ان يكون هناك بعض التعديلات على هذه البدائل من قبل الاخوة النواب وسنتوافق على ما يحقق مصلحة المواطنين.

ووجه معرفي خلال الجولة مهندسي المشروع على ضرورة الاسراع في بناء مظلات للسيارات في جميع مواقع مواقف السيارات ضمن السكن العمودي معتبراً ذلك هدية رمزية للمواطنين من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤكداً انها في ذات الوقت تعطي منظراً جمالياً للمنطقة وتعمل على منع التشوه البصري لمواقف العمارات من خلال توحيد نوع وشكل ولون المضلات.

وعلى هامش جولة الوزير د. معرفي على السكن العمودي في مدينة جابر الاحمد التقى اعضاء مبادرة سدرة التطوعية اثناء قيامهم بزراعة الاشجار والنباتات في المساحات الزراعية المنتشرة بين مباني السكن العمودي وشاركهم الزراعة واستمع لاهداف مبادرتهم التطوعية وعلق على المبادرة قائلاً انها ليست مجرد فكرة لمنظر جمالي انما تؤصل العمل المشترك للمحافظة على كل ماهو ملك لجميع المشتركين في هذا السكن ونمط بنائه العمودي الذي يكون مجتمعات صغيرة متقاربة.

