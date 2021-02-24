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الموافقة على إنشاء مسار دراجات هوائية في «صبحان»

فايز الزعل
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الأربعاء 24 فبراير 2021

وافقت لجنة محافظة مبارك الكبير في المجلس البلدي على الاقتراح المقدم من العضو م. مها البغلي بشأن تحديد مسار الدراجات الهوائية حول منطقة صبحان، كما وافقت اللجنة برئاسة عبد الوهاب بورسلي على الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن إنشاء مسجد أو مصلى في منطقة صباح السالم قطعة رقم «8».
وأجلت اللجنة خلال اجتماعها يوم أمس الاقتراح المقدم بشأن استحداث مستوصف في منطقة القصور لخدمة أهالي المنطقة، فيما أبدت اللجنة عدم موافقتها على طلب وزارة التربية في بناء مدرسة خاصة لجميع المراحل في منطقة صباح السالم لاحدى الشركات المهتمة في إدارة المدارس الأهلية.


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