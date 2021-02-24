كمال: إلزام المطاعم بتوفير الخدمات العامة

وطن النهار

اقترح عضو المجلس البلدي د. حسن كمال، إلزام المطاعم ذات المساحات التي تزيد عن 200 متر مربع، بتوفير خدمات عامة من مصلى ومغاسل ودورات مياه وغيرها ضمن المساحة المستثمرة عن طريق أبواب خارجية تمكن مرتادي الواجهات البحرية من استخدامها، وبمعادلة مناسبة بين المساحة المستثمرة، وعدد الخدمات الملزمة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

من جانب آخر، قدم عضو مجلس البلدي م. عبدالسلام الرندي حزمة أسئلة بخصوص دورات المياه في الأماكن العامة.

وقال في سؤاله الموجه لرئاسة المجلس البلدي الحاقاً إلى السؤال السابق وحرصاً منا على تقديم خدمات أفضل لكبار السن والمرضى والاطفال وعموم مرتادي الاسواق التجارية والأماكن العامة ونظراً لحاجاتهم لدورات المياه بشكل مستمر ولقلة وسوء حالة دورات المياه الحالية في الأسواق التجارية.

وأضاف ما هي الادارة المخولة الاشراف والمتابعة والصيانة لدورات المياه مع ذكر كل ميزانية لكل ادارة وما دورات المياه التي تعمل والتي لم تعمل؟ وهل هناك دورات جديدة يتم عملها وما هو موقعها؟ وما الخدمات والمصروفات التي تقدم «حراسة - تنظيف - مواد تنظيف...».

