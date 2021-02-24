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«التربية»: إدخال مباشرات عمل المعلمين إلكترونياً


دشنت ادارة نظم المعلومات في وزارة التربية، صباح أمس شاشة جديدة لإدخال مباشرات المعلمين الجدد في نظام سجل المعلم، وقالت مصادر تربوية مطلعة أن ممثلي ادارة نظام المعلومات اجتمعوا أمس مع مراقبي المراحل التعليمية في المناطق بديوان عام الوزارة لاطلاعهم وتدريبهم على آلية عمل الشاشات الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن لمدير المدرسة فقط الصلاحية بإدخال بيانات ومباشرات المعلمين الجدد على نظام سجل الطالب ومن ثم تقوم المراقبات بإدخالها على سجل المعلم لاحقاً، لافتة إلى أن ادارة نظم المعلومات ستعمل على تحديث النظام خلال الفترة المقبلة ليضم كل أنواع المباشرات.


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