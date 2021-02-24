المطاعم طوت المقاعد وضاعفت أعداد «الدليفري»

وطن النهار

بدأت الفنادق والمطاعم منذ صباح امس التأهب لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاخيرة المتعلقة بمحاصرة وباء كورونا ومنع انتشار العدوى بالفيروس، التي كان من بينها منع التواجد داخل جميع انواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها تلك التي تقع داخل مراكز التسوق.

المطاعم لم تكن خالية من زبائنها في النصف الاول من نهار امس الثلاثاء، لكنها بدأت تخلو شيئا فشيئا مكتفية بتقديم الطلبات الى الخارج او بتوصيلها «دليفري» استجابة لرغبات الزبائن.

ومع دخول المساء بدأ العمال طي المقاعد والطاولات وربما ابعادها عن صالات تقديم الطعام ابعاداً كليا ايذاناً ببدء حظر استقبال الزبائن داخلها والاكتفاء بتقديم الطلبات للخارج او عبر خدمة «التوصيل»، فيما شمر عمال خدمة التوصيل عن سواعدهم لتلبية ما سيرد اليهم من «اوردرات» طوال الفترة القادمة.

ومع ان اصحاب المقاهي والمطاعم بدوا منصاعين للقرارات الحكومية، فقد اكتست ملامحهم بعلامات السخط وعدم الرضا ولسان حالهم يقول: تو بدينا نشتغل.. حسبنا الله ونعم الوكيل.

اما الزبائن انفسهم فلم تظهر عليهم اية امارات للاستياء، فمن لم يطعم داخل الصالات طعم في منزله او في سيارته عبر الطلبات السريعة او خدمة التوصيل.

