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«الخدمة المدنية»: %30 نسبة العاملين في مقار العمل الحكومية

فايز الزعل
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الأربعاء 24 فبراير 2021

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما بناء على تعليمات مجلس الوزراء إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات يقضي بتحديد نسبة العاملين في مقار العمل الحكومية ألا تتجاوز 30% بدءا من صباح اليوم الأربعاء في جميع القطاعات والإدارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على أن تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل وفي حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وطالب الديوان جميع الجهات بالالتزام بما جاء في قرار مجلس الوزراء بالالتزام في جميع الأحوال بالاشتراطات الصحية والوقائية التي تقررها السلطات الصحية المختصة، فضلا عن الإجراءات والقواعد وأنظمة الدوام المرنة والعمل عن بعد وفقا لدليل سياسات وإجراءات العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب تعميمه رقم «13» لسنة 2013.


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