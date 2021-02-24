«الصحة»: 18 ألفاً و452 تلقوا لقاح «كورونا» في يوم واحد

وطن النهار

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند إن تلقي 18452 شخصا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» الأحد الماضي يعكس الجهود الرامية إلى استيعاب أكبر شريحة ممكنة وكذلك الاهتمام المشترك لمجابهة هذا الوباء.

وأضاف خلال مؤتمر وزارة الصحة الدوري بشأن مستجدات الوضع الصحي في البلاد إن التوسع في خطة التطعيم خلال المرحلة الحالية أحدث قفزة كبيرة في عدد متلقي التطعيم وبشكل يومي إذ شهد يوم الافتتاح التجريبي تطعيم 150 شخصا فقط.

وشدد على أن الاستمرار في اتباع خطوات الوقاية بعد أخذ التطعيم يحمي فئات وشرائح المجتمع كافة ويساعد في احتواء الوباء حتى تتحقق المناعة المجتمعية المطلوبة موضحا أن الحملة الوطنية للتطعيم والجهود المبذولة في التوسع لتطعيم أكبر شريحة ممكنة لاتزال قائمة.

وذكر أن هذه الجهود أسفرت عن تضمين فئات جديدة تبدأ من عمر الـ 16 فضلا عن شمول جميع المواطنين والمقيمين وفقا للأولويات العمرية وعوامل الاختطار من حيث احتمالية الإصابة والدخول في مضاعفات إن حدثت الإصابة.

وأشار إلى تطعيم الكوادر الصحية ضمن منهجية متبعة في مستشفيات الوزارة تشمل جميع موظفي الأمن والنقل والنظافة والصيانة من جميع الجنسيات نظرا إلى ما يتعرضون له من خطر الإصابة ومخالطة مرتادي المستشفيات والطواقم الصحية.

ولفت إلى حتمية مداومة الجميع على الالتزام بالخطوات الوقائية إذ إن «أخذ التطعيم لا يعني التوقف عن ذلك لحماية الفئات التي لم تحصل عليه وحتى تحقق المناعة المجتمعية»، وشدد على أن «المبادرة للتطعيم تأتي عندما يسلط الضوء على عدد حالات الإصابات اليومية وعدد حالات الدخول إلى المستشفيات وأقسام العناية المركزة والوفيات».

