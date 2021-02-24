إطلاق منصة للحركة الكشفية

وطن النهار

لأول مرة في تاريخ الوزارة، أطلقت التربية منصة كشفية على موقعها الرسمي تتيح للمستخدمين من العاملين في الحركة الكشفية من الكشافة والقادة والموجهين إدخال البيانات، فيما أعلنت عزمها افتتاح المخيم الكشفي الـ 74 تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف مطلع ابريل المقبل.

في هذا السياق، عقد موجه التربية الكشفية ابراهيم العيد، صباح أمس، اجتماعا مع الموجهين الأوائل للتربية الكشفية لإعداد المخيم الكشفي الـ 74 الافتراضي عن طريق برنامج بث مباشر الكتروني (zoom)، نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد.

وأكد العيد أن المخيم الكشفي الـ 74 سيبدأ بتاريخ 1 أبريل وحتى 4 أبريل2021 بمشاركة القادة والطلاب بجميع المراحل الأشبال والفتيان المتوسط والمتقدم للمرحلة الثانوية عن طريق البرنامج الالكتروني (zoom) وتقديم برنامج من 15 ورشة لكل مرحلة 5 ورش وهي عبارة عن الأعمال التطوعية التي قاموا بها الكشافة بجميع المؤسسات والهيئات الحكومية. وقدم خلال الاجتماع شرحاً للمنصة الكشفية التي تم إطلاقها لأول مرة على موقع وزارة التربية والتي تتعلق في إدخال جميع البيانات لأبنائنا الكشافة والقادة والموجهين وكيفية استخدامها، مشيرا إلى أن افتتاح المخيم سيكون تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د. علي المضف، وموعده الخميس الموافق 1 ابريل خلال الفترة المسائية من الساعة 4 عصراً الى الساعة 7:30مساءً.

