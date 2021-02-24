المجددي: أنثى النحل تنفرد بالإدارة في مجتمع الخلية

وطن النهار

أكد خبير إنتاج العسل وتربية النحل ومدير شركة معجزة الشفاء محمد قاسم المجددي، أن النحل مجتمع أنثوي بدرجة كبيرة، مشيراً الى أن طائفة النحل تتكون من الملكة «أم النحل» وهي الأنثى الوحيدة الخصبة في طائفة النحل، بجانب الشغالات التي تعد إناثا عقيمة ضامرة الجهاز التناسلي وهي تقوم بالاعمال التي تشمل رعاية الملكة وتنظيفها وحمايتها وتغذيتها بالغذاء الملكي بجانب حراسة الطائفة وقتال أعداء النحل وتعمل على جمع الماء والرحيق وحبوب اللقاح وتقوم ببناء الأقراص الشمعية التي تربي فيها الحضنة وتخزن فيها العسل وحبوب اللقاح، ما يؤكد انفراد انثى النحل بالإدارة السياسية والاجتماعية.

واستدل بقول الله تعالى في سورة «النحل»: «وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه» حيث خاطب سبحانه وتعالى النحل بضمير المؤنث ما يؤكد أن الادارة والعمل تقتصر على الإناث، كما ثبت مع تقدم العلم الحديث وهذا من إعجاز القرآن. وقال المجددي خلال تصريح صحافي له: إن أنثى النحل تنفرد بامتلاك القدرة الإنتاجية في الخلية، نظرا لظهور الذكور في الربيع والصيف والتي تعيش عالة على الخلية في فصل الشتاء، إذ إن وظيفتها داخل الخلية تقتصر فقط على تلقيح الملكة في موسم التزاوج، ومصيرها الموت بعد انقضاء مهمتها.

