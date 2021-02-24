براءة مواطنين من تهم النصب والتزوير وخيانة الأمانة

وطن النهار

أيدت محكمة التمييز حكما استئنافيا ببراءة مواطنين وقضت بقبول طعني النيابة والمدعي بالحق المدني شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم والقضاء برفض الدعوى المدنية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

وفي التفاصيل ان النيابة العامة كانت قد احالت مواطنين بتهم متعلقة بالاستيلاء على مليون وسبعمئة ألف دينار وبتزوير شيكات والاستيلاء على المبالغ المرصودة بهما.

حضر مكتب مجموعة طاهر القانونية عن المتهمين وترافع المحاميان عبدالعزيز الخطيب وفواز الخطيب رداً على طعن النيابة، حيث تمسكا بانتفاء التهم وبعدم جدية التحريات وبينا للمحكمة ان اقوال الشاكي تضاربت حيث انه تارة يدعي وجود خلافات مالية وتارة يدعي فقد الشيكات، وان غرضه من الشكوى الهروب من المديونيات الثابتة بحقه بموجب شيكات مقدمة للمتهمين.

وأضاف الدفاع ان ما نعت به النيابة العامة امام محكمة التمييز الجزائية بعدم احاطة محكمة الموضوع بوقائع الدعوى بعدم تعرضها لاقوال شاهدي الاثبات والتسجيلات وتقريرالادارة العامة للادلة الجنائية وهذا القول غير سديد ومردود عليه ذلك ان العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليه بادانة المتهم او ببراءته ولا يعيب الحكم ان تكون المحكمة قد اغفلت الرد على بعض ادلة الاتهام اذ انها ليست ملزمة بقضائها البراءة الرد على كل دليل من ادلة الاتهام لان في اغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا انها اطرحتها ولا يقدح في سلامة الحكم ان تكون احدى دعائمه مغيبة ما دام انه اقيم علي دعامات اخرى تكفي لحمله.

