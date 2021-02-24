حمادة: كنا على وشك العجز عن دفع الرواتب

مال وأعمال

كشف وزير المالية خليفة حمادة أن الأمل معقود على صدور تشريعات مالية لتوفير السيولة اللازمة، للصرف على بنود الميزانية في 2021 مع استمرار انخفاض اسعار النفط.

وأفاد وزير المالية أن تصريح الوزير السابق براك الشيتان عن عدم قدرة الدولة على دفع رواتب شهر أكتوبر الماضي والذي جاء خلال جلسة لمجلس الأمة بتاريخ 19 أغسطس 2020، كان يمثل، وقتها، وصفا دقيقا للحالة المالية الحرجة آنذاك.

وأشار الى أنه توفر بعد ذلك قدر كاف من السيولة في الاحتياطي العام بسبب قانون رقم 18 لسنة 2020 الذي ألغى الاقتطاع الاجباري لنسبة 10 بالمئة من الايرادات العامة لصالح احتياطي الأجيال القادمة واستبدلها باقتطاع نسبة من فائض الايرادات ان وجدت اعتبارا من نتائج السنة المالية 2018/2019، مع اتخاذ اجراءات استثنائية تحت الضغط ومقتضيات الضرورة، لتحويل أصول من الاحتياطي العام الى احتياطي الأجيال القادمة وايداع قيمتها نقدا في حساب الاحتياطي العام للدولة.

