الحكومة في مأزق.. كل السبل تؤدي لاختناق مالي

مال وأعمال

«كل الحلول الحكومية وصلت لطريق مسدود والنتيجة مزيد من الاختناق المالي في الميزانية»، هكذا وصفت مصادر موثوقة لـ «النهار» المأزق الذي تعانيه حاليا، مع استمرار جفاف سيولة الاحتياطي العام للدولة وغياب القدرة على تمويل الاحتياجات الضرورية في ظل عجز مالي في الميزانية يقدر بحوالي 29 دولارا للبرميل واستمرار تداعيات أزمة كورونا وما خلفته من ارتفاع في النفقات في ميزانية 2021/2022 بحدود مقدرة بحوالي 23 مليار دينار وعجز تجاوز حاجز 12 مليار دينار. وأفادت المصادر أن الحكومة لم يعد أمامها خيار سوى نقل كامل أصول الاحتياطي العام الى صندوق الأجيال القادمة، مشيرة الى أن الحسابات السياسية في اللحظات الأخيرة وتسييس الأوضاع الاقتصادية وراء الأزمات المالية التي تعانيها الحكومة حاليا. واستدركت بالقول أن الوضع العالمي الحالي مناسب للاقتراض، فأسعار الفائدة لا تزال متدنية ويمكن للكويت الحصول على شروط تفاوضية أفضل للاقتراض من حيث فترة السماح أو سعر الفائدة. وبينت أن تراجع التصنيف الائتماني للكويت يجعل وضعها صعباً في أسواق الاقتراض العالمية سواء من البنوك العالمية والاقليمية وعلى الحكومة ومجلس الأمة النظر لهذا الأمر بشكل جاد، بعيدا عن الحسابات والأزمات السياسية المفتعلة. وأشارت الى أن العجوزات المالية المزمنة في 8 سنوات الأخيرة بمثابة جرس انذار للحكومة وللسلطة التشريعية بضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل والخروج من الاعتماد على مصدر أحادي للدخل وأن يكون هناك أكثر من مصدر يتم الاعتماد عليه. وقالت ان هناك 24 مليار دينار عجزا فعليا في 6 سنوات، فيما يوجد 26 مليار دينار عجزا تقديريا في العامين الماليين الأخيرين 2020/2021 و2021/2022 وهو الأمر الذي يجب العمل على مواجهته من خلال تنفيذ روشتة اصلاح اقتصادي ومالي متكاملة تراعي الأوضاع السياسية ومتطلبات المواطن الكويتي. وحول الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، أوضحت المصادر لا يمكن القبول بالاقتراض في ظل ارتفاع فاتورة النفقات المقدرة في ميزانية 2021/2022 لمستويات فاقت الميزانية الحالية، مبينة أن هناك ضرورة لوضع آلية رقابية على الأموال التي سيتم اقتراضها ومعرفة أين ستصرف تلك الأموال وكذلك كيفية سدادها بشكل واضح، فثروة الأجيال القادمة هي موردنا الرئيسي ولا يمكن التفريط فيها دون وجود ضوابط ودراسة واضحة ووافية. وأفادت المصادر أن ورقة الدين العام هي الخلاص الأخير للحكومة، والتي من خلالها يمكن للحكومة الاقتراض من أسواق المال الدولية والاقليمية، مشيرة الى أن الاقتراض الخارجي بفائدة لا تتعدى 1.5 بالمئة وهي نسبة متدنية للغاية، في وقت تصل العوائد على استثمارات صندوق الأجيال القادمة بحدود 5 بالمئة، وبالتالي فان الحفاظ على ثروة الأجيال القادمة والمال العام يستلزم اعادة النظر في قانون الدين العام باعتباره ورقة الحكومة الأخيرة لتغيير الوضع المالي الصعب الذي تعيشه الحكومة في الوقت الراهن.