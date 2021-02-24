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النفط ارتفع %1.. بدعم من العودة البطيئة للإنتاج الأميركي


توقع مورغان ستانلي ان ترتفع اسعار خام برنت الى 70 دولارا للبرميل في الربع الثالث بفضل «مؤشرات على تحسن كبير للسوق» من بينها احتمالات طلب افضل.
وقال البنك في مذكرة «ان الأوضاع باتت مواتية لسوق النفط بوتيرة اسرع من المتوقع». وذكر مورغان ستانلي ان «حالات الاصابات الجديدة بـ«كوفيد-19» تنخفض سريعا في انحاء العالم، احصاءات التنقل بلغت ادنى مستوياتها وبدأت في التحسن، وفي الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعمل مصافي التكرير بالفعل بقوة مثلما كانت قبل كوفيد-19». وقال البنك ان السحب السريع من المخزونات، وارتفاع فوارق الأسعار الحاضرة في سوق بحر الشمال من بين عوامل اخرى يشيران الى تحسن السوق.


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