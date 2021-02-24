الإجراءات الاحترازية تضرب البورصة مجدداً

مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، تحت وطأة تصعيد الاجراءات الاحترازية لتقليل انتشار جائحة فيروس كورونا، وعودة شبح توقف النشاط في البلاد وآثاره السلبية على جميع قطاعات الاقتصاد.

وسجل المؤشر العام للبورصة انخفاضاً بنسبة 0.75% في ختام تعاملات امس، كما تراجع السوق الأول بوتيرة اكبر بنحو 0.94%، وسجل المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» هبوطاً بنسبة 0.15% و0.46% على الترتيب.

وشهدت التداولات حالة من التصريف المُركز على غالبية الأسهم المُدرجة؛ وذلك بهدف تسييل اكبر قدر من الأسهم والحصول على سيولة نقدية تحسباً لتوقف مرتقب للنشاط، حيث ارتفعت السيولة 80.7% الى 58.18 مليون دينار، وزادت احجام التداول 35.9% الى 242.64 مليون سهم.

وهبطت مؤشرات 8 قطاعات بصدارة الصناعة حيث تراجع مؤشر القطاع بنسبة 2.51%، فيما سجل 4 قطاعات اخرى ارتفاعاً عند الاقفال يتصدرها التكنولوجيا بنحو 2.23%.

وجاء سهم «معادن» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 12.20%، بينما تصدر سهم «آبــار» القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 7.09%.

وحقق سهم «أهلي متحد - البحرين» نشاط التداول بالبورصة على جميع المستويات؛ وذلك بتداول 58.73 مليون سهم من خلال تنفيذ 994 صفقة حققت سيولة بقيمة 13.23 مليون دينار؛ ليتراجع السهم عند الاغلاق بنسبة 5.46%.