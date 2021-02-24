«النوادي القابضة» أطلقت «عاش!»

مال وأعمال

أعلنت شركة النوادي القابضة، عن اطلاق حملة «عاش!» التي تستهدف دعم المجتمع الكويتي عبر تسليط الضوء على الشخصيات الملهمة في مجتمعنا، وقصص النجاح في المجالات المختلفة وبشكل اخص في المجالين الرياضي والصحي.

ويأتي اطلاق هذه المبادرة تزامناً مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية لما تمثله من رمز حي على النجاح والتحدي بمختلف اشكاله، وكذلك لما يمثله العيد الوطني للشعب الكويتي واهل الكويت من الهام ممزوجاً بمختلف اشكال الفرحة والسرور.

وفي اطار مبادرة «عاش!»، تتطرق شركة النوادي القابضة، الى الجانب الانساني والبطولي الذي اظهره الشعب الكويتي وكافة المواطنين والوافدين في مواجهة الوضع الاستثنائي الذي خلفه وباء كوفيد 19 ليس على المستوى المحلي فحسب بل في مختلف ارجاء العالم.

وبهذه المناسبة، قال عمرو حسن، مدير عام ادارة التسويق في النوادي القابضة: «انسجاماً مع استراتيجية «النوادي» في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، تم اطلاق مبادرة «عاش!» تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية كرسالة شكر وتشجيع ومساندة، تنسجم مع نموذج اعمالها القائم على ادارة النوادي الرياضية ولا سيما ان مصطلح «عاش» يستخدم عادةً ككلمة تحفيزية للرياضيين اثناء اداء تدريباتهم وكذلك للثناء على جهودهم».

وأوضح حسن: «تتركز اهداف شركة النوادي القابضة وشركاتها التابعة والزميلة، على استغلال قدراتها وخبرة فريق العمل لديها من اجل خدمة مصالح الدولة والمجتمع وتوفير الدعم والنصح والارشاد لتعزيز نمط الحياة الايجابي والصحي».

وأضاف: «ان مفهوم الصفوف الامامية لا يقتصر فقط على الكادر الطبي والأمني فحسب بل يمتد ليشمل كل فرد في المجتمع لما له من مساهمة في تطبيق التعليمات الصحية والاشتراطات الأمنية بما يسهم في الخروج من هذه الازمة بسلام وفي اسرع وقت ممكن».

وأكد على ضرورة تسليط الضوء على القطاعات والمؤسسات والافراد الذين ضحوا بأعمالهم واستجابوا الى نداء الوطن باغلاق انشطتهم ومشاريعهم التجارية بما يدعم توجهات الدولة نحو القضاء على الوباء.

وعلى صعيد متصل، اشار عبدالعزيز امير، نائب الرئيس التنفيذي للمعاهد الصحية في شركة النوادي القابضة: « تبذل العديد من المؤسسات المزيد من الجهد من اجل تخطي هذه الازمة، ومن هذا المنطلق حرصت شركة النوادي منذ تفشي وباء كورونا على تعزيز نموذج اعمالها بما يتماشى مع وضع الاغلاق، عبر اطلاق الخدمات الرقمية والمنصات المتطورة التي تسمح لها بتطبيق استراتيجيتها المستدامة لتحسين نمط الحياة الصحي».

