100 مليار دولار القيمة السوقية لـ«سناب».. لأول مرة

مال وأعمال

بلغت القيمة السوقية لشركة «سناب شات» لفترة وجيزة 100 مليار دولار لأول مرة بعد زيادة الاستخدام وانتعاش سوق الاعلانات الرقمية. وارتفع سهم الشركة المالكة لتطبيق «Snapchat» بما يصل الى 3% بعد تغيير في تقييم «مورغان ستانلي»، قائلاً ان الشركة مستعدة لنمو اسرع من المتوقع في عدد المشاركات والايرادات والربحية. وتخلى السهم في وقت لاحق عن المكاسب وسط بيع واسع النطاق لأسهم شركات التكنولوجيا. وأغلق سهم Snap على انخفاض 3.2% لكن السهم تضاعف منذ اكتوبر 2020. وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا في سناب شات الى 265 مليوناً في الربع الرابع، بزيادة 22% عن نفس الفترة من العام الماضي. الى ذلك، توقعت الشركة تسارع نمو الايرادات هذا العام بعد قفزة 46% في عام 2020.