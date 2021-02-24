مال وأعمال

استمرار الكويت وفق الهيكل الحكومي الحالي هو العائق الاكبر نحو الاستمرار والاستدامة في تطوير الاقتصاد. لعل ابرزها عدد اللجان والمجالس الاستشارية والتكاليف المسبقة لاي مشروع تنموي حتى اصبحت مخصصات خطة التنمية تصرف على الاستشارات والجدوى الاقتصادية ولا يكون هناك مشاريع تنمية حقيقية للانسان. الكويت تبني اكبر حرم جامعي بمبان متكاملة منسقة وذات طراز معماري فاخر وجامعتها الحكومية اليتيمة التي تشغل هذا الحرم خارج التصنيف العالمي في الجامعات. حتى ادارة هذا المرفق الذي يحتاج خبرات وشركات مختصة لا نجد تخصص ادارة مرافق بين تخصصاتها وكلياتها. نحن نتراجع سنويا في التعليم ومؤشر التنمية البشرية حتى دخلنا بمرحلة السقوط الحر لا نعلم ما هو القادم للتعليم الذي توقف لمدة عام وما تم خلال هذا العام جريمة بحق الجيل القادم الذي لا نعلم ما هو القادم له. نجد حتى في قطاع الصحة افخر المستشفيات تبنى دون ادارة ولانزال نرسل المرضى للخارج دون اعتبار لتطوير ما ينقصنا في قطاع الخدمات الطبية المساندة والتي اثبتت الجائحة الصحية حاجتنا لطواقم تمريضية ومساندة من ابناء هذا الوطن. نحن فقط نبني دون اعتبار لمن سيكون في هذا المكان وكيف سيدار. لعل من الامور الحزينة ان بعد تأسيس الخطوط الجوية الكويتية بما يزيد عن الستين عاماً لا نجد مشغل مطارات محترف من الشركات الكويتية ونضطر لطرح مناقصة تشغيل المطار الجديد على الشركات الخارجية كأن الكفاءات الكويتية الماهرة لم تعد موجودة او تم تجميدها وتهميشها. الوزارة التي تحتاجها الكويت هي وزارة التنمية المستدامة والاقتصاد يكون جهداً منصباً على تغيير جميع القوانين السابقة وتحديثها وتطوير آلية العمل الحكومي والدفع بالخصخصة الناجحة وتطوير السوق المحلي والتنمية للانسان والاستشراف للمستقبل بالتحول من مصدر دخل وحيد الى الاستغناء عن هذا الدخل بمصادر دخل اخرى مستدامة ومستمرة. نحن نملك اكبر عدد من القوانين ولا يتم تطبيقها واكبر عدد من الجهات والوزارات والهيئات التي يجب دمجها. والكثير من الخدمات الحكومية التي يجب تخصيصها. فلا يمكن ان تكون الحكومة طرفا منافسا امام القطاع الخاص بتقديم الخدمات وبذات الوقت هي المحكم بينهم. واجبنا حماية الجيل القادم مما نمر فيه الان فدخولنا السقوط الحر بانهيار الاقتصاد اصبح اقربا مما هو متوقع. ناصر بدر البرغش