السلمان: لائحة البناء الجديدة ستصدر خلال شهرين

مال وأعمال

اكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. بدر السلمان ان الاتحاد نجح في انجاز العديد من الانجازات بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل حيث تم انجاز معاملات المكاتب الهندسية «اونلاين» وذلك من أهم الانجازات وقت الجائحة. وقال م. بدر السلمان في لقاء مع «النهار» ان القوى العاملة لاتراعي اوضاع المكاتب الهندسية في الجائحة وتقوم باغلاق الملفات دون مراعاة للاوضاع الحالية، كما ان قانون التعامل مع البيوت الاستشارية اعرج وبلا اسس وسوى بينها وبين المقاولين لافتا الى ان بعض الجهات لديها عقدة الاجنبي ويتم ارساءالمشاريع على الاجانب وتهمش المكاتب الوطنية. وكشف السلمان ان الاتحاد قام بتعديل اللائحة لفتح الباب امام المكاتب التخصيصية للعمل تحت مظلة الاتحاد وطرح العديد من المبادرات لاستقطاب الشباب للعمل في المكاتب الاستشارية واعطائها الاولوية في المشاريع التي يتم طرحها بالاضافة الى دعوة الاتحاد الى اقامة لجنة لتقييم العمالة الفنية في سوق العمل واعادة تأهيل الكوادر الفنية.

وحذر السلمان من ان هناك انتهاكات وتأخيراً في تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع البنية التحتية للمطلاع، لافتا الى ان الاتحاد حذر من عدم الالتزام بالمواصفات في تنفيذ الطرق وينذر بحدوث كارثة وذلك بسبب الاعتماد على مكاتب اجنبية دون اعطاء الالوية للقطاع الخاص. وفيما يلي نص لقاء رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان مع «النهار»:

الاتحاد واجه العديد من التحديات خلال فترة الجائحة فما اهم انجازات التي حققها الاتحاد لتجاوز الازمات اللاحقة من تداعيات «كورونا»؟

اتحاد المكاتب الهندسبية حقق العديد من المكتسبات في عام «كورونا» فالاتحاد يضم اكثر من 300 مكتب هندسي ودور استشارية وكلها تضررت بسبب الوقف ومنع المشاريع وتم التصدي لكثير من الاشكاليات وفي مقدمتها مشكلة القوى العاملة المسؤولة عن العمالة خاصة ان الدولة تقوم بتسكير 30 الى 50% وبالتالي طفت على السطح مشكلة الرواتب والناس المسافرة ولا تعرف كيف تعود وكيف نسدد رواتبهم وغيرها من الالتزامات واقترحنا عدة قوانين لتعديل الاوضاع لتكون اكثر مرونة وتعطي الطرفين الموظف والمكتب حرية تعديل الراتب وهناك توافق في هذا الامر بين الطرفين وذلك لانه لا يوجد عمل والمحافظة على الكوادر التي لدى المكاتب، بالاضافة الى ان ازمة الانذار 3 أشهر للعامل في حين ان الدولة تعطي شهرا واحدا كانذار وبالتالي كان هناك ازمة في سداد رواتب لمدة 3 أشهر ودخلنا في دوامة وبالتالي كان هناك ازمة في وقف الملفات للمكاتب للتجديد لعدم سداد الرواتب رغم ان الدولة ووزاراتها لم تدفع للمكاتب حقوقها المعطلة ما يقارب عاما فمن اين تسدد الالتزامات.

كما ان الاتحاد تعاون مع وزارات الدولة من الإدارة العامة الاطفاء والبلدية لسرعة اصدار التراخيص خاصة ان انهاء المعاملات «اونلاين» كانت مجرد تصاريح اعلامية ولذا تعاونا معهم ليكون فعلي مع القوى العاملة اللاطفاء لتسهيل تعديل اللائحة (الكود) الخاص بنا بحيث تكون «اونلاين» وبدأ الترخيص للمنشأة في الاطفاء سريعا وذلك لوجود كود وبالتالي يصدر خلال يومين بعد ان كان يستغرق شهرين و3 اشهر، والحمد الله استطعنا ان نقصر الدورة المستندية، وهو ما لم يكن موجودا من قبل مع الادارة العامة للاطفاء، وخاصة ان مدير الاطفاء خالد المكراد ونائبة خالد الفهد كانوا متعاونين وتم انجاز هذا الامر.

إنجاز المعاملات

هل وصلتم الى اتفاق مع وزارة الكهرباء لسرعة انجاز المعاملات؟

بالفعل توصلنا الى اتفاق لتسهيل اصدار التراخيص عبر استقبال المعاملات الكترونيا و«اونلاين» ونجحنا مع الوزير والوكيل والوكيل المساعد لشؤون الشبكات في تحقيق هذا الانجاز لتيسير على اعضاء الاتحاد.

وماذا عن التعاون مع البلدية؟!

مدير البلدية المهندس احمد المنفوحي كان له دور كبير ومعه الوكلاء المساعدون في البلدية كانوا متعاونين في سرعة انجاز المعاملات والربط الالكتروني حتى من خلال البيت وفي اي وقت وهذه ميزة لاول مرة من الجائحة واكيد في عيوب ولكنها سيتم تعديلها بمرور الوقت وهي خطوة اولى.

وزارة التجارة قامت بدور كبير لمساندة الاتحاد في اصدار لائحة مزاولة المهنة؟

بالفعل كانت هناك اشكالية في اللائحة انه اذا توفي صاحب المكتب ولم يكن له وريث تنطبق عليه شروط المزاولة يتم اغلاق المكتب فاتفقنا مع التجارة وتم تسوية لائحة مزاولة المهنة وصدرت قبل يوم من خروج الحكومة السابقة حيث يمكن التقديم الى وزارة التجارة لتحويل الدار الى شركة مهنية وفقا للقانون وتم تعديل اللائحة بما يتوافق مع التجارة والان ستعرض على المجلس البلدي الاسبوع المقبل ونتطلع لاصدار قرار بالعمل بها.

هناك اشكالية في الجهة التي تتبعها البيوت الاستشارية الى أين وصلتم في حل هذه المشكلة؟

جهاز المناقصات المركزي من قبل كانت البيوت الاستشارية تتبع وزارة التخطيط ثم انتقلت الى وزارة المالية بقانون ثم الان الى المناقصات المركزية وهو ما يعبر عن التخبط وعملنا على مدار 5 اعوام مع مجلس الامة لتغيير هذا القانون، وبالفعل صدر القانون ونقل الخدمات الاستشارية الى المناقصات وكان قانونا اعرج وبلا اسس وتعامل مع الاستشاريين انهم مقاولون وطريقة المقاولات ان افضل الاسعار هو الذي يفوز ولكن الاستشاريين اساسهم الامكانات الفنية والجهد البشري وبالتالي هي فنية وليس المالية ولذلك وجهنا كتبا رسمية حق الجهاز المركزي للمناقصات ومجلس الامة ومجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية لتغيير القانون بعمل لجنتين الاولى استشارية واخرى للمقاولات والتوريدات وكل منهم تكون له لائحة مختصة بعمله وذلك لان دعوة المستشارين تختلف عن المقاولين تقييم كل منهم يختلف خاصة ان المكتب الاستشاري يمكن ان يستعين بمستشاري عالمي وعربي في العمل وبالتالي هناك اختلاف كبير بينهما وكذلك طرح المناقصات مختلفة ايضا.

فالفكرة موجودة ولكن لا يوجد دعم ونحتاج الى دعم اعلامي لتوصيل فكرة الى الجهات المسؤولة في الدولة باننا نحتاج الى لائحتين وذلك لان اللجنة الاستشارية تكون استشاريين وحتى لا يكون هناك تضارب مصالح حيث انني كمستشار ممنوع العمل في المقاولات ولابد أن يكون محايدا ويعمل للصالح العام.

اشكالية المكاتب الاستشارية المتخصصة ماذا وصلتم من حلول لها؟

لقد قمنا بتعديل اللائحة بالتخصصية وذلك لان المكاتب الاستشارية من قبل تعمل بشكل عام ولكننا فتحنا الباب امام التخصصية فالمكتب الاستشاري الهندسي يكون عاما في جميع التخصصات ولكن يمكن لمهندسي التكييف او الكهرباء والميكانيكي او الزراعي وغيرهم بفتح مكتب تخصصي في مجاله تحت مظلة الاتحاد وبالتالي فتحنا الباب للجميع في المظلة الجديدة التي ستصدر قريبا، ولم يكن ذلك مسموحا من قبل وله التعاون مع المكاتب الاستشارية.

البعض يشكو من لوائح البناء والبطء في الموافقة عليها؟

نعمل منذ سنوات على تعديل لائحة البناء وهي معروضة حاليا على المحلس البلدي لتطوير لوائح البناء الاستثماري والتجاري والصناعي والسكني والاداري لتكون اسهل ومرنة وتتماشى مع العمل الالكتروني بدون اي معاملات ورقية، وكذلك تعاونا مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ودخلنا معهم في شبكة التواصل لكي نقدم الطلب والمخططات في البلدية ويتم من خلالها التواصل مع جميع الجهات البيئة والكهرباء والطيران المدني وغيرها لاقرارها دون تأخير بما يعد نافذه واحدة وبدأت البلدية في تنفيذه من المقرر ان يطبق خلال شهرين او 3 اشهر وهذا نتاج عمل استمر لسنوات طويلة من الاتحاد، والحمد تحقق اشياء كثيرة خلال فترة الجائحة

لدينا مشكلة في الكويت ان الجهات الحكومية عندما تجد الاجنبي الأشقر فهو مستشار وتعطية الالوية سواء كان زين او شين رغم ان المكاتب الاجنبية تستعين بالمكاتب المحلية في العمل وتتحصل هي على 90% مقابل 10 % للمكاتب المحلية رغم انه يقوم بكل شيء ولذا لابد من اعطاء اولوية للمكاتب المحلية في مشاريع الدولة وهي التي تحضر مكاتب الاستشارية الاجنبية للعمل من خلالها وبالتالي يكون هناك عدل في العمل ويكون هناك فرصة لاكتساب الخبرة وتدريب الكوادر الوطنية في المشروع خاصة ان الكادر الوطني يكون هو المسؤول عن الصيانة ويتابع العمل من الالف الى الياء بينما الاجنبي يتحصل على حقوقه اولا باول وللاسف الامور تسير على استحياء، وهيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي سنت سنة حميدة بطلب ان يكون هناك 60% من اعمالها للقطاع الخاص المحلي وكذلك الصندوق الكويتي يطلب حاليا مكاتب استشارية محلية في مشاريعه فمكاتبنا الاستشارية عالمية ولها خبرات مميزة ونعاني من ذلك منذ سنوات.

عقدة الأجنبي

وماذا عن الوضع في وزارات الصحة والاسكان؟

للأسف هذه الجهات لديها عقدة الاجنبي ويتم ارساء المشاريع على الاجانب ويتم تنفيذها عبر مكاتب محلية وتأخذ الفتات واذا حدث اي شيء في المشاريع يكون الضمان العشري على العنصر المحلي يتحمل 100% من المسؤولية رغم انه يحصل على 10% ولابد من التركيز الرقابي وان يتم التماشي مع مستهدفات خطة 2035 بان القطاع الخاص قاطرة التنمية ولكن للاسف هم مهمشون رغم ان هناك قرارات من رئيس الوزراء ان 6 و7 وزارات لها حق التراخيص وعمل المخططات مثل الاوقاف او الصحة عند تشييد المشاريع يكون لديها مهندسوها وتنفذ المشروع واذا طاح فلا يتم محاسبة احد ولكن اذا كان هناك استشاري تتم محاسبته ولكن الموظف اقصى عقوبة له هي انهاء خدماته.

ومثل ما صار في صباح الاحمد عندما حدثت فيضانات نتيجة انهم استبعدوا المستشار المحلي وقاموا هم بالاشراف على التنفيذ وصارت المشاكل فطالبوا محاسبة المكتب الاستشاري رغم انه منع من ذلك وهذا خطأ لان المكتب اذا اخطأ ممكن اتخاذ قرار اداري ضده بالغلق وووقفه عن العمل وهكذا قرار السماح للوزارات بعمل مخططات خطأ وقد تقدمنا بالشكوى ضد هذا القرار لانها تخالف اللائحة وهو ما يعبر عن التناقض في القرارات.

أزمة المطلاع

حذرت من خسائر فادحة للمال العام في مدينة المطلاع لماذا؟

مدينة المطلاع تضم 28 ألف وحدة سكنية تنفذها مكاتب من عدة دول 6 ودور المكاتب الاستشارية الوطنية ضئيل للغاية ونحن منذ 2018 نطالب المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعطاء دور للقطاع الخاص لوجود الانتهاكات والتأخير الكبيرين اللذين يشهدهما تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع البنية التحتية وعدم وجود اشراف من مكاتب محلية والاعتماد على جهاز اشراف المؤسسة والذي يفترض به ان يكون ممثلا للمالك ومراقبا على جهاز أعمال الاشراف التي يجب ان يقوم بها مكتب محلي ومستقل عن المقاول العالمي وليس تحت مظلته، بمختلف مراحل المشروع. والمنطقة هناك صخرية وتمت الموافقة على استخدام المتفجرات لاعداد الطرق وهذه الطرق تحتاج مواصفات خاصة ولكن الجهاز الفني الذي يعمل غير معتمد وتم التمديد له وقد حدثت انهيارات ومات عد من العمال رغم ان الطريق لا يستخدم بالكامل وعيوب الطرق عادة تظهر بعد عشرة اعوام على الأقل والمنطقة لم تسكن وحدث بها هبوط وذلك لعدم وجود فحص مختبري مستمر ومن مختبرات معتمدة لما تم القيام به من أعمال في المرحلة الثانية من مشروع المطلاع أو غيره من مراحل المشروع. والاتحاد حذر من أن عدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات واللوائح المنظمة للعمل سيجعلنا وبعد عدة سنوات نشهد ظاهرة جديدة لنفس ماشهدناه في منطقة «الظهر» من هبوط بالشوارع والبيوت أدى الى اخلاء الكثير من المنازل وهدمها وإعادة ردم ورصف كثير من شوارع المنطقة، وهذا ما سنشهده لاحقا في المطلاع اذا استمرت الأمور على ما هي عليه.

دعم القطاع الخاص

لماذا تتجاهل الرعاية السكنية مستشارين ومقاولين محليين في العمل مع مستشارين ومقاولين عالميين في اطار دعم القطاع الخاص الوطني؟

لمسنا قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية أيضا بوضع لوائح واشتراطات لاتتسم بالشفافية ولا المهنية وغير ملتزمة بلوائح جهاز المناقصات المركزية في الدعوة والتسجيل والتأهيل والتصنيف والترسية ومعفية من الرقابة المسبقة، مضيفا أنه من واجبنا كاتحاد وممثل للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية ألا نسكت على مثل هذه التجاوزات والمخالفات لأن الضرر قادم وسيكون تأثيره على المال العام والمواطنين كبيرا، وسيستنزف ميزانية الدولة لاحقا.

الاتحاد تقدم بشكوى لـ «نزاهة» ضد الأخطاء الجسيمة التي شهدها المشروع المطلاع؟ فالى اين ذهبت؟

لم نتلق شيئا رغم انه لابد من التحقق من المعلومات والمستندات التي تقدمنا بها خاصة ان هناك مهندسين يرفضون استلام الطرق خوفا من المسؤولية المستقبلية.

مبادرات الاتحاد

الاتحاد دعا الى اعادة النظر في سياسة تشغيل العمالة الوطنية بالحكومة فما هي وجهة نظركم في ذلك؟

هناك عمالة هامشية في الدولة سواء من خريجي الهندسة او من غيرهم وهم بلا عمل او يعملون في الحكومة بوظائف وهمية لارضاء النواب وهم بلا شغل ولذلك قدمنا مقترحا الى القوى العاملة والشباب الى استيعاب الشباب في المكاتب وان تكون الاولوية للمكاتب التي يوجد بها الشباب وهناك أكثر من 100 مكتب هندسي ودار استشارية كويتية ستكون على استعداد لاستقطاب المهندسين الكويتيين حديثي التخرج للعمل وفق الآلية المقترحة من الاتحاد لإعطاء أفضلية بطرح وترسية الأعمال الاستشارية الهندسية لمن يستقطب ويوظف الكويتيين حديثي التخرج المسجلين بنظام الوزارة وبرنامج دعم القوى العاملة.

الاتحاد قدم مبادرة لاستقطاب الكوادر الوطنية الى العمل بالمكاتب الهندسبة الى اين وصلت؟

الحكومة تلعب حاليا دور المنفذ والمراقب معا رغم انه من الاصل ان يكون دورها مراقب فقط ولذا لابد من مساندة القطاع الخاص لاستقطاب الشباب للعمل لديه ومساندة لهم في العمل بالخاص من خلال دعم العمالة بالمكاتب وبالتالي سيكون ذلك جاذبا للعمل وتوفير للمال العام ويجعل القطاع الخاص قادرا على استقطاب الكوادر الوطنية وسيكون هناك اجتماع قريبا مع «البلدية» و«الشباب» لتفعيل هذه المبادرة.

معالجة البطالة

ماذا استفادت المكاتب الهندسية من الاتفاقية التي تمت بين الاتحاد والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية؟

الصندوق الكويتي قام بتدريب 30 مهندسا وهي بادرة لمعالجة البطالة وتوفير على الدولة والاعتماد على القطاع الخاص وقد طلبنا من القوى العاملة ان يتم تشكيل لجنة لفحص العمالة الفنية واعطاؤها ترخيصا للعمل وذلك بعد التأكد من مهنيته ومؤهلاته وذلك للقضاء على الفوضى الحالية وذلك سواء للعمالة الوطنية او الوافدة بل من الممكن تنظيم دورات تأهيلية لهم وقد قدمنا كتبا بهذا الشأن الا ان الموضوع كالعادة نام في الادراج.

تأخير صرف المستحقات

عدم استلام المستحقات المالية في المشاريع الحكومية مشكلة تواجه المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية فماذا فعل الاتحاد لحلها؟

نحن مجاهدون ولا نتقبل الهزيمة ونجتهد من اجل الصالح العام ولكن بعض الجهات لا تتعاون معنا بشكل كامل وقد تمت اثارة هذه النقطة مع المسؤولين في الدولة لصرف حقوقنا مثلما حدث في كل دول العالم خاصة ان مكاتب الهندسية تعرضت إلى ضغوطات جسيمة تتمثل في عدم استلام المستحقات المالية في كثير من المشاريع خلال هذه الفترة وكذلك تأخير الدفعات ما أثر على عدم قدرة الكثير من هذه المكاتب في تغطية الالتزامات المالية تجاه موظفيها ومصاريفها الإدارية ما يهدد بإغلاق هذه المكاتب والدور بجميع أحجامها بما فيها مكاتب هندسية عريقة لديها ما يزيد عن 50 عاما من الخبرة في هذا المجال في هذه الفترة التي تعد من أسوأ الفترات التي مرت على تاريخ هذه المكاتب والدور الاستشارية الكويتية وقد طالبنا وزير المالية بسرعة صرف جزء من المستحقات ولكن للاسف هناك تقصير حكومي ولا يوجد قرار سريع في هذا الشأن.

ولابد ان يعلم الجميع اننا تضررنا كما تضررت القطاعات الاخرى كالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بسب العمالة والايجارات ولابد ان تتعامل الدولة بشفافية مع الجميع لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص، وخاصة مع قيام الشؤون بتسكير الملفات الخاصة بنا لعدم سداد مستحقات العمال رغم ان الدولة لا تصرف حقوقنا.

