اليوم.. انتخاب مجلس جديد وسط إجراءات صحية صارمة

مال وأعمال

اشار رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. بدر السلمان الى انه سيتم اليوم اجراء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك في جمعية المهندسين من الساعة 12 إلى 1.3 ظهرا بحضور نحو 300 مكتب ودور استشاري، موضحا الى انه تم اتخاذ جميع الاجراءات والاشتراطات الصحية للمحافظة على الصحة العامة من خلال تنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال ان المرشحين للدورة الجديدة من قائمة الاتحاد بدر السلمان ومازن الصانع ونزار العنجري وعماد الرشود وجابر ابو الحسن وفتوح العصفور وحمود الزعبي وعادل المشري وسعدون العيسى وهناك مرشح عاشر مستقل هو سعد الديحاني وسيقوم الاعضاء بانتخاب 9 اعضاء للمجلس الجديد.

