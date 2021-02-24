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مال وأعمال

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مخاوف التضخم تعزز جاذبية الذهب


ارتفع الذهب إلى ذروة أسبوع امس ، مدعوما بضعف الدولار وتراجع عوائد الخزانة الأميركية، بينما تعززت جاذبية المعدن الأصفر بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم أكثر.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1812.06 دولاراً للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس من فبراير عند 1815.63 دولار في وقت سابق من الجلسة. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1811.30 دولاراً. وفي هذا السياق، قال المحلل لدى آي. جي ماركتس كايل رودا «أحد الأصول القليلة التي لم تعد تحظى بالتفضيل أكثر من الذهب في الوقت الراهن هو الدولار، لذا فهذا يدعم أسعار الذهب بالتبعية».


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