«KIB»: توظيف كوكبة جديدة من الكفاءات لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للأفراد

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن توفير مجموعة من الوظائف الشاغرة في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، والتي استقطبت عدداً من المهنيين الأكفاء والطموحين ممن يرغبون بالانضمام إلى أسرة البنك وبناء مستقبل مهني مشرق في القطاع المصرفي على المدى البعيد.

يذكر أن سياسة التعيينات الجديدة التي يتبعها «KIB» تتماشى مع متطلبات رؤية البنك في تعزيز وتطوير خدماته المصرفية ومنح العملاء تجربة مصرفية متميزة. ومن هذا المنطلق، يحرص على وجود فريق عمل يتمتع بالمعرفة التكنولوجية العالية والقدرة على فهم التقنيات الرقمية المتطورة من أجل ضمان تلبية هذه الاحتياجات على أكمل وجه ممكن.

وصرح نائب المدير العام لإدارة الموارد البشرية في البنك، فراس الدارمي، قائلاً: «يتمتع «KIB» بخبرة عريقة واسم موثوق في السوق المصرفي الإسلامي ما يجعله قادراً على استقطاب الموظفين الأكفاء الذين يسعون إلى اكتساب خبرة مهنية متميزة وبناء مستقبل عملي ناجح في هذا القطاع. ونحن فخورون بمستوى المهارات الجديدة التي انضمت إلى فريق إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، ما يعتبر أمراً في غاية الأهمية من شأنه المساهمة في تعزيز الخدمات والمنتجات التـي يقدمها البنك للأفـــراد، كما سيؤدي إلى رفع مستوى التنافسية والارتقاء بالأداء إلى أعلى المعايير».

وأضاف الدارمي: «تسعى إدارة الموارد البشرية التابعة لـ «KIB» إلى تكوين فريق عمل يتألف من نخبة من الموظفين الطموحين والمخلصين في أداء مهامهم، حيث يوفّر البنك باستمرار فرص العمل الهادفة والمزايا التنافسية التي تعزز الجدارة وتشجع على التفاني في العمل وتحقيق أهداف البنك على النحو الأمثل، ما يرضي المساهمين والعملاء من ناحية، ويضمن الاستقرار والتطور الوظيفي للموظف من ناحية أخرى، ويصب بالنهاية في إطار مصلحة البنك وعوامل نجاحه واستمرارية أعماله».

وفي ختام تصريحه، أفاد الدارمي: «نحن في «KIB» نؤمن بأن كل شخص في فريق عملنا له دور رئيس في بناء مستقبل أفضل للبنك وإكمال مسيرته وتحقيق خططه الاستراتيجية الطموحة، ولذلك نحرص على توفير جميع السبل والوسائل التي تلبي احتياجات الموظف وتشعره بالرضا الوظيفي والولاء والانتماء للبنك، ويكون ذلك من خلال توفير البرامج التدريبية المكثفة التي تصقل مهارات الموظفين الجدد والحالين، إلى جانب القيام باستبيانات الرأي لمعرفة مدى رضا الموظفين ومتطلباتهم، هذا بالإضافة إلى ضمان تطوّرهم الوظيفي وتوفير أولوية المناصب العليا للموظفين الأكفاء ما يعزز الرغبة في التعلّم ويدفع كل فرد إلى تطوير ذاته والعمل بجد وإخلاص».

