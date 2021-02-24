«الأهلي»: تجنب أجهزة الصراف الآلي غير المألوفة والمشبوهة

مال وأعمال

في اطار دعمه لحملة «لنكن على دراية» التي تم اطلاقها مؤخراً من قبل بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، يؤكد البنك الأهلي الكويتي على أهمية اتباع مستخدمي البطاقات لأفضل الممارسات.

وفي هذا الخصوص، عَلّقت منيرة المراغي، المدير التنفيذي لادارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي على أنه: «في ظل النمو السريع لمعاملات البطاقات المصرفية، والتي تحظى بقبول كبير لدى العملاء، ومع انتشار أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، والزيادة المستمرة في استخدام الانترنت، بالاضافة الى الجوائز والمزايا القيمة المرتبطة باستخدام بطاقات الائتمان، يقع على عاتق البنك مسؤولية توعية العملاء بالتعليمات والارشادات لضمان استفادتهم الكاملة من الخدمات، وكذلك فهم أهمية الاستخدام الآمن للبطاقات الائتمانية».

وفي سياق حديثها عن أهمية الاستخدام الآمن للبطاقات، أضافت منيرة: «يجب على العملاء عدم مشاركة الرقم السري لبطاقاتهم مع أي شخص أو تدوينه في أي مكان. ويجب التوقيع على ظهر البطاقة للتأكد من قبولها من قبل المتاجر المختلفة للحد من عمليات الاحتيال باستخدام البطاقات.

ومن الضروري أن يقوم العملاء باطلاع البنك على خطط سفرهم لتجنب توقف الخدمات أو تعطيل البطاقات الناجم عن أي نشاط مشبوه في الخارج.

بالاضافة الى ذلك، يستطيع العملاء تجنب رسوم أسعار الصرف الاضافية عن طريق اختيار العملة المحلية عند استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم أثناء السفر. ومن الأمور المهمة التأكد عند استخدام أجهزة الصراف الآلي من أنها تابعة لمؤسسة مالية موثوقة، كما يجب على المستخدمين تجنب الأجهزة غير المألوفة والمشبوهة. وفي حال ملاحظة أي اختلافات ورسوم مشبوهة، أو فقدانهم لبطاقاتهم يجب على العملاء ابلاغ البنك على الفور.

ومن أجل القيام بذلك بفاعلية، ننصح العملاء باستخدام التطبيق الرسمي للبنك الخاص بالهواتف النقالة، وتفعيل خاصية الاشعارات للبريد الالكتروني لمتابعة جميع المعاملات، خاصة عند السفر. وكخطوة احترازية، فاننا نحثهم على تغيير أرقامهم السرية عند العودة من السفر».

ومن المزمع أن تستمر حملة «لنكن على دراية» طوال عام 2021، حيث ستواصل نشر المعلومات الأساسية حول الخدمات والممارسات المصرفية بما في ذلك التعريف بآلية تقديم الشكاوى، والخدمات التي تقدمها البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة، والحماية من عمليات الاحتيال، وتعزيز مفهوم الاستثمارات والادخار، فضلاً عن التعريف بأنواع القروض/ التمويل.

