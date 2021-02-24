«بوبيان» يواصل تطوير موارده البشرية

مال وأعمال

أكد بنك بوبيان استمراره في دعم موارده البشرية مع استمرار الأزمة الحالية الناجمة عن فيروس «كوفيد - 19» والذي غير انتشاره في مختلف أنحاء العالم والكويت الكثير من مفاهيم العمل وأشكال وطرق نقل الخبرات والبرامج التدريبية بأنواعها.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد « تمثل بداية العام الحالي انطلاقة أخرى جديدة لبنك بوبيان لدعم ومساندة موارده البشرية وتطويرها في ظل التطورات التى يشهدها العالم مع استمرار حالة عدم اليقين لأيه تطورات مستقبلية تتعلق بمدى انتشار الفيروس». وأضاف أن البنك مستمر في خططه التدريبية التى تعتمد على وسائل التواصل عن بعد بمختلف اشكالها لتطوير الأداء لجميع الموظفين سواء من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة محلياً وعالمياً».

وقال الحماد إنه حتى نهاية فبراير الحالي بلغ عدد موظفي بوبيان الذين شاركوا بالتسجيل في منصة LinkedIn للتعليم والتدريب الإلكتروني أكثر من 600 موظف ونحو 100 موظف في منصة يورومني العالمية والتي تتضمن دورات تدريبية تخصصية علي أعلى مستوى تغطي المهارات الفنية التي يحتاجها موظفو البنك.

وخلال العام الماضي تم توفير أكثر من 125 فرصة تدريبية عالية الجودة للتدريب الإلكتروني من خلال LinkedIn بحيث يقوم كل الموظفين المسجلين بإتمام 6 دورات تدريبية بإجمالي 750 دورة تدريبية، كما استمر البنك في تقديم البرامج التدريبية التعريفية للموظفين الجدد الذين بلغ عددهم 173 موظفاً.

ومن حيث البرامج التدريبية النوعية فقد تم تنظيم دورات للتوعية بمكافحة غسيل الأموال استفاد منها 393 موظفاً كما اجتاز 1615 موظفاً تدريب وتقييم خاصين بمكافحة غسيل الأموال تم تعميمه على جميع موظفي البنك من خلال نظام أوراكل للموارد البشرية.

واضاف «أتاحت لنا البنية التحتية الرقمية القوية للبنك إمكانية الاستفادة منها في مواجهة التحديات التي واجهتنا خلال الأشهر الماضية واستمراراً لنجاحاتنا شارك 34 من موظفينا في 131 فرصة تدريبية في دورات IBM التدريبية التي تم توفيرها عبر الإنترنت».

من ناحية أخرى قال الحماد إنه ولضمان التزام موظفي بنك بوبيان بالنزاهة والشفافية وبجميع المتطلبات الرقابية لحماية بيانات العملاء، أطلق البنك تدريباً و تقييماً لضمان وعي جميع موظفي البنك بالمطلوب منهم نحو التزام البنك بحماية العملاء طبقاً لدليل حماية عملاء البنوك الصادر من بنك الكويت المركزي.

