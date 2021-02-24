«الكويتية»: التزام تام بتعليمات السلطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية

مال وأعمال

ضمن جهودها المستمرة للمحافظة على صحة وسلامة ركابها ، تحرص شركة الخطوط الجوية الكويتية على تعقيم مبنى الركاب رقم 4 بشكل متواصل وذلك لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وما تلاها من من ظهور سلالات متحوّرة من الفيروس.

وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي: «في إطار حرصها الدؤوب والمتواصل على الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء والسلطات الصحية بالبلاد والادارة العامة للطيران المدني بتطبيق الاجراءات الاحترازية والارشادية، دأبت شركة الخطوط الجوية الكويتية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة انشيون العالمية لإدارة المطارات وبشكل مستمر بتعقيم وتطهير المرافق الخاصة بمبنى الركاب رقم 4 المخصص لتشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية ويتضمن تعقيم جميع الاماكن التي لها علاقة بالتشغيل مثل حقائب المسافرين والاماكن التي يتم فيها انهاء اجراءات السفر ومنطقة وزن الحقائب ومقاعد انتظار الركاب وغيرها وذلك حفاظاً منها على صحة وسلامة ركابها والموظفين تجنباً للإصابة بفيروس كورونا وللحد من انتشار الفيروس».

وأضاف العنزي: «الخطوط الجوية الكويتية ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا وضعت الخطط المناسبة والحلول الناجعة لمواجهة هذا الفيروس بكل دقة وجدية وتعاملت معه باحترافية تامة وذلك لما تمتلكه من خبرات وكفاءات مهنية لكوادرها في مختلف قطاعاتها التشغيلية والمساندة قادرة دائماً على مواجهة أزمات مثل تلك الازمة وذلك ليس بغريب عليها وعلى منتسبيها».

وأشار العنزي إلى أن الخطوط الجوية الكويتية تقوم بشكل متواصل بتدريب وتأهيل طواقم الرحلات على كيفية التعامل مع المسافرين وفق الاجراءات والمعايير الخاصة بتجنب الاصابة بفيروس كورونا ، لافتاً إلى أن الشركة لا تألو جهداً بالحرص على سلامة وصحة الركاب باتباعها كافة الاجراءات الوقائية اللازمة من حيث تعقيم الطائرات والمعدات والنقليات والتزام الطواقم بارتداء الاقنعة الواقية.

