متى تسمعون صرخة الناس ياحكومة؟!

آراء

الكويت بلد غني في موارده وطاقاته البشرية غير الموظفة في تحقيق الأهداف المطلوبة والواجبة بسبب سوء الادارة وتشبثها بالاستمرار في عملها ولاتسمع ولا ترى حجم فشلها ولا تؤمن بالانسحاب عند فشلها فهي تصر على الاستمرار ولا ترى أيا من الأمور المهمة للبلد من تدهور في مستوى التعليم والصحة والثقافة وجميع الخدمات التي يحتاجها المجتمع. مشاكل عالقة ومتأخرة منذ زمن بعيد من تنمية حقيقية وحل مشكلة الاسكان والتركيبة السكانية وما يصاحبها من احلال المواطن محل كثير من الأعمال التي يقوم بها الوافدون والعمل الشفاف في الأجهزة الحكومية وتطبيق القانون والعدالة على الجميع من دون تمييز. هذه أمثلة كثيرة على فشل الحكومة والاستمرار بمخاطر الحالة المالية والاقتصادية والبيئية والتعليمية والصحية والخدمية وعدم التفكير الجدي في ايجاد البديل المالي والاقتصادي للنفط، انها مأساة حقيقية تعصف بالوطن بسبب تعنت الحكومة في عدم تقدير الوضع ومحاسبة النفس والصدق مع الوطن بدل اللامبالاة في السمع والرؤية لصرخة الناس الذين يطالبون بحكومة جادة في تحقيق أمنياتهم وامنيات ومستقبل أبنائهم، انه مطلب مستحق من اصحاب القرار لتحقيق الأهداف المتأخرة والمطلوبة لهذا البلد المسكين الطيب... والله المستعان.

