مؤشر دولي.. المصريون والسعوديون من أكثر الشعوب «قراءة»

الاخيرة

شاع منذ فترة ليست بالقليلة أن المواطن العربي هو الأقل قراءة عالميا، وهو ما دعمته إحصاءات وتقارير دولية، لكن يبدو أن المعطيات تغيرت في السنوات العشر الأخيرة، ومعها تغيرت النتائج فيما يخص القراءة والقرّاء العرب. وكان «تقرير التنمية البشرية» لعام 2003 الصادر عن «اليونسكو»، قد أوضح بأن كل 80 مواطنا عربيا يقومون بقراءة كتاب واحد في السنة، في حين يقرأ المواطن الأوروبي نحو 35 كتابا.

ولكن، بحسب أحدث بيانات «NOP World Culture Score Index» حول المؤشر العالمي للإنجاز الثقافي، والصادر مطلع العام الجاري عن شركة»Statista» الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، بالاشتراك مع صحيفة «إندبندنت» البريطانية فقد دخلت مصر والمملكة العربية السعودية ضمن الدول الأكثر قراءة عالميا.

واحتلت مصر المرتبة 5 بين دول العالم الأكثر قراءة، بمعدل 7:30 ساعات أسبوعيا، فيما جاءت السعودية في المرتبة 11 عالميا، بمعدل 6:46 ساعات أسبوعيا. واحتلت الهند المركز الأول عالميا، وجاءت تايلند في المركز الثاني، والصين في المركز الثالث. وكانت المفارقة في احتلال الولايات المتحدة المرتبة 23، بمعدل 5:42 أسبوعيا، بحسب التقرير.

