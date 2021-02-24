تسريب بوستر مسلسل «2020» لقصي الخولي

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تم تسريب البوستر الأول لمسلسل «2020» بطولة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنان السوري قصي خولي، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وفي أول تعليق لقصي خولي، قام بنشر بوستر المسلسل على حسابه على موقع «تويتر»، وكتب: «الظاهر تسرب بوستر مسلسل 2020». وأضاف: «انتظرونا بشهر رمضان الكريم 2021 بعمل مختلف حيكون انجازاً مهماً على صعيد مسيرتنا جميعا من شركة انتاج الى فنانين، كتاب، فنيين وكل مفاصل العمل الاخرى». وتابع: «حابب اتشكر اهل حارة (الرويسات) الكرام على الحب والاهتمام يل احاطونا فيه كل فترة التصوير #الله_ولي_التوفيق».

