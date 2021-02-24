ميرنا نورالدين تصور مسلسل «كوفيد - 25»

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بدأت الفنانة ميرنا نور الدين، تصوير مشاهدها في مسلسل «كوفيد 25»، الذي يخوض به النجم يوسف الشريف الماراثون الرمضاني لعام 2021. وكشفت الكاتبة انجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، صورة من كواليس العمل جمعتها بها، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع «انستغرام»، قائلة:» مع الجميلة الموهوبة ميرنا نور الدين من تصوير مسلسل كوفيد25». مسلسل «كوفيد 25» من تأليف زوجته الكاتبة انجي علاء، اخراج أحمد جلال، وانتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي. يذكر أن الفنانة المصرية ميرنا نور الدين قد عرض لها أخيراً الجزء الخامس من مسلسل «حكايات بنات»، والذي لعب بطولته كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وهند عبد الحليم، وأسماء جلال، وحازم ايهاب، وأحمد كرارة، ومحمد يسري وغيرهم. وشهد الجزء الخامس من المسلسل تعاوناً انتاجياً بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مع شركة تي فيجين للمنتج طارق الجنايني.

