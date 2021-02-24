محمد غازي لـ «النهار»: «نص ونصين» مع وليد الشامي.. تجربة مهمة

إضاءات

أكد الملحن محمد غازي ان تعاونه الاخير مع الفنان وليد الشامي عبر اغنية نص ونصين تمثل له محطة مهمة في مسيرته كون التعاون مع مطرب وملحن يمثل هاجسا كبيرا ومسؤولية لاي شخص يقوم بالتعاون معه خاصة ان الشامي له مسار معين ومعروف عند المتابعين لاعماله الغنائية.

وقد صرح لـالنهار قائلا: تعاوني مع الفنان وليد الشامي اعتبره تعاوناً رائعاً جدا واعتبره ايضا صعباً لانه عندما تلحن اغنية الى ملحن ومطرب ناجح فهي تجربة مهمة ومحطة جميلة خاصة انه منفرد بذوقه وبطرحه وعندما اعمل معه عملاً ويلقى قبولاً منه شخصيا ومن جمهوره ايضا فهو انجاز .

وعن اغنية نص ونصين قال: العمل من كلمات علي الغامدي وتوزيع مدحت خميس واشراف حسن طالب خاصة ان العمل تم تأجيله منذ فترة وتم اطلاقه في الوقت الحالي وتم عمل الاغنية بايقاع خبيتي لاتن وهو جديد ومميز وبدأ ينتشر بصورة سريعة.

وبسؤاله اذا ماشكل هذا التعاون صعوبة كونه مع ملحن قال: لاتشكل صعوبة خاصة ان اغلب الالحان الخليجية الناجحة الان في الخليج ومن اصوات النجوم هي من الحان وليد الشامي كما ان له تعاونات مع راشد الماجد وماجد المهندس وهو محطة مهمة لنا كخليجيين وعمل على لون مميز في ستايل الاغنية التي يطرحها وتكون مميزة.

وعن وجود اعمال ومشاريع غنائية جديدة قال: هناك تعاونات فنية مع شباب واعد وقادم بقوة واصوات جميلة ومنها عباس بن ابراهيم الذي اتفائل به وانه سيكون احد الاصوات المهمة والبارزة في الفترة القادمة.

يذكر مؤخرا أن الملحن محمد غازي قام بالتعاون مع الفنان رابح صقر في تلحين عدد من الاغاني في البومة الاخير حيث قام بتلحين 5 اعمال غنائية وقد اعتبر الملحن محمد غازي بان التعاون مع رابح صقر بحد ذاته يعتبر مسؤولية كبيرة ولابد ان يعمل معه بطريقة وآلية مختلفة تماما لانه فنان وملحن مختلف ودائما عندما يكون التعاون مع شخص عنده هذه الصفات تجعل الملحن يفكر فعليا ان ينجز عمله بصورة مميزة ومختلفة وغير عادية.

