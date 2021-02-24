انطلاق «أهلاً سمسم» في موسمه الثالث

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يعود «أهلا سمسم»، برنامج الأطفال الحائز على جوائز والذي يقدمه مبدعو «افتح يا سمسم» وبرامج «سسمي ستريت» (Sesame Street) حول العالم، الى الشاشة في موسمه الثالث للأطفال والعائلات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ينطلق الموسم الجديد في 28 فبراير، مع أصدقاء البرنامج المميزين بسمة وجاد ومعزوزة الذين يشاركون قصصا يمكن للأطفال التفاعل والتآلف معها، ويأخذون من خلالها المشاهدين الصغار في مغامرات شيقة جنبا الى جنب مع أصدقائهم المألوفين إلمو، وكعكي وغرغور.

يستمر الموسم الثالث في التركيز على بناء المهارات الاجتماعية والعاطفية لأهلا سمسم بهدف مساعدة الأطفال على التغلب على تحديات الحياة. تستخدم الشخصيات استراتيجيات جديدة مثل «توقف، لاحظ، فكر» والتي تعلمهم على التوقف وملاحظة وادارة رد فعلهم الأولي عند مواجهة العقبات والمشكلات. تشجع الحلقات الجديدة المشاهدين الصغار على التكيف، وتحدي افتراضاتهم، ومراعاة مشاعر الآخرين وأفكارهم، وهي مهارات ضرورية لنجاح الأطفال في المدرسة والحياة. تم تصميم مناهج البرنامج وقصصه بالتعاون الوثيق مع اختصاصي تنمية الطفولة المبكرة وعلماء النفس ومبدعين من مختلف أنحاء المنطقة.

ويقول خالد حداد، المنتج التنفيذي لـ «أهلا سمسم»: «في يومنا هذا، بات من الضروري أن نساعد الأطفال والأسر على تبني التكيف والتعلم المرح، مما يساعدهم على التغلب على تحديات اليوم والغد. وعليه، يركز الموسم الجديد لأهلا سمسم على مشاعر الأطفال ورفاههم على المدى الطويل، من خلال دروس مصممة لبناء المهارات الضرورية لنجاحهم في المدرسة والحياة، وكل ذلك بروح الظرافة والفرح التي يشتهر بها أهلا سمسم».

ومن جانبه، يقول رينيه سلايا المدير الاداري لأهلا سمسم: «تم تطوير أهلا سمسم محليا ليتناسب مع احتياجات الأطفال اليوم. وكما هو الحال مع جميع مواسم أهلا سمسم، يستجيب البرنامج للاحتياجات والخبرات الحالية لأطفال المنطقة، حيث يوفر المهارات التي يحتاجونها ليصبحوا أكثر ذكاء، وقوة، ولطفا ضمن عالم دائم التغير».

وأضاف سلايا: «نفخر جدا باطلاق هذا النسخة المحلية، التي ترتبط ارتباطا اجتماعيا وثيقا بأطفال المنطقة، وتشجعهم على أن يتعلموا، ويتحمسوا للحياة، ويكونوا قابلين للتكيف».

جديد في هذا الموسم فقرة «اعملها بنفسك» DIY ، Do It Yourself، والتي تتضمن ورشا لأعمال يدوية وأنشطة ابداعية يمكن للأطفال تطبيقها بسهولة في المنزل. تشارك في هذه الفقرة صديقة جديدة على الحي تُدعى سلمى. تساعد سلمى كل من بسمة وجاد على تطوير ابداعهما وثقتهما أثناء بنائهما للألعاب المنزلية، سواء أكانت قوارب بسيطة، أو مناظير، أو غير ذلك.

صممت هذه الفقرة الجديدة لالهام الأطفال والعائلات على مواصلة التعلم بعيدا عن التكنولوجيا، وباستخدام مواد منزلية قابلة لاعادة التدوير لصنع اللعب والتعلم في المنزل. علاوة على ذلك، يتضمن الموسم الثالث أيضا فقرات متنوعة مثل «حل المشكلات بطريقة ممتعة» و«عدد اليوم» التي من شأنها تشجيع الفكر النقدي وتعزيز المهارات الحسابية.

تم انتاج «أهلا سمسم» في عمان بالتعاون مع مؤسسة «رواد الأردن» (Jordan Pioneers)، على يد فريق من الكتاب والمنتجين والفنانين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ينضم «أهلا سمسم» والذي أُطلق في فبراير من العام الماضي الى سلسلة طويلة من العروض التعليمية الرائدة باللغة العربية المقدمة من «ورشة سمسم» (Sesame Workshop).

بعد ستة أشهر فقط على اطلاقه، حصد أهلا سمسم على نسبة مشاهدة فاقت الـ 3 ملايين طفل في كل من العراق والأردن ولبنان وسورية وعلى ملايين المشاهدين الآخرين في بقية أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وفي نوفمبر 2020، حصدت حلقة «ذكريات قديمة» من أهلا سمسم على جائزة اختيار المعلم في مهرجان شيكاغو الدولي لأفلام الأطفال.

