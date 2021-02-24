زينب أطلقت برومو كليب «كيفي كيف الناس»

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أطلقت النجمة المغربية زينب أسامة، الاعلان الدعائي الخاص بفيديو كليب أغنيتها الجديد «كيفي كيف الناس» وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب الأغنية من كلمات وألحان خالد سلام وتوزيع بلال أفريكانو، أما الكليب تم تصويره تحت اشراف المخرج سعيد موسارية. وهي ثاني أعمال ألبوم زينب الجديد، وهي باللهجة المغربية وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنية «دار العام».

«برا المقارنة» هو العنوان الذي أطلقته زينب على ألبومها، اذ يتضمن أنماط موسيقية مختلفة وتوليفة من لهجات مختلفة من بينها: اللهجة المغربية والمصرية والخليجية... ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا.

وقد تعاونت زينب في ألبومها الجديد، مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين مثل خالد سلام، محمد النادي، مدين، مصطفى شكري، أحمد الجندي، سام ايميل، محمود عبدالله، أحمد المالكي، طارق عبدالجابر، أسامة عبدالهادي، بلال أفريكانو. يشار أن أخر أعمال زينب اسامة، أغنية «دار العام» اولى أغاني ألبوم «برا المقارنة» حيث اختارت أن تدمج فيها الموسيقى العصرية مع بعض ايقاعات العيطة لتوافق كلمات الأغنية والجمل اللحنية التي صاغها الفنان خالد سلام ووزعها بلال أفريكانو.

