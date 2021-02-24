ميلا كونيس بطلة لفيلم «Luckiest Girl Alive»

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وقع الاختيار على الممثلة الشابة «ميلا كونيس» لبطولة فيلم نتفليكس القادم «Luckiest Girl Alive،» المقتبس عن رواية الاثارة الأكثر مبيعا لعام 2015 بحسب نيويورك تايمز للكاتبة جيسيكا نول.

تقوم كونيس بدور Ani FaNell في الفيلم القادم، وهي محررة مجلة في نيويورك تنقلب «حياتها المصممة بدقة» رأسا على عقب، عندما يجبرها فيلم وثائقي عن الجريمة على اعادة احياء الحقائق المروعة لقصة مدمرة عاشتها في سنوات مراهقتها. حقق الكتاب منذ صدوره الى الآن أكثر من مليون نسخة وترجم الى 38 لغة مختلفة. وتعمل Knoll على تكييف السيناريو وستكون بمثابة منتج تنفيذي في الفيلم الذي يخرجه مايك باركر.

