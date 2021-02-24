إصابة نجلاء بدر بفيروس «كورونا»

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اصيبت الفنانة نجلاء بدر وكشفت عن اصابتها عبر حسابها على Facebook وكتبت: «أنا كوفيد 19.. ربنا يستر». وفوجئت بدر بايجابية المسحة، أثناء تصوير مسلسلها الرمضاني القادم «نسل الأغراب» مع الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، ما دفعها لتأجيل تصوير مشاهدها والالتزام بالعزل المنزلي والاجراءات الاحترازية لحين التماثل للشفاء، وهي حاليا تخضع للبروتوكول العلاجي الخاص بكورونا. يذكر أن مسلسل «نسل الأغراب» هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التلفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة فيلم «هروب اضطراري» قبل عامين.

