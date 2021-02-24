ابنة أحمد حلمي تقلده في أحد مشاهد فيلمه «كدة رضا»

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نشرت لي لي، الابنة الكبرى للنجمين أحمد حلمي ومنى زكي، مقطع فيديو حديث، على حسابها بتطبيق «تيك توك»، قلدت خلاله والدها أحمد حلمي.

لي لي ظهرت في مقطع الفيديو وهي تمسك بوردة حمراء، وقامت بتقليد والدها في أحد مشاهد فيلمه «كدة رضا»، والذي كان فيه يحتفل بالفلانتين مع حبيبته، والتي أدت دورها الفنانة منة شلبي.

يذكر أن النجمين أحمد حلمي ومنى زكي متزوجين من عام 2002، وقد أثمرت زيجتهما عن ثلاثة أبناء هم: «لي لي، وسليم، ويونس». وكانت لي لي قد حضرت مؤخرا حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برفقة والديها.

