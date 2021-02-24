الدفء والأناقة.. في غرفة معيشة عصرية غير تقليدية

مرأة

لايمكن انكار أن غرفة المعيشة هي من أكثر الغرف التي نقضي فيها أوقاتا ممتعة برفقة العائلة والأصدقاء، وبجانب دفء العائلة نقدم لكي تصميم غرفة معيشة عصرياً غير تقليدي، يبعث في نفسك الدفء مع الاحساس بالرقي في نفس الوقت.

في غاية البساطة والجمال، تنبض بالذوق العالي والرقي في نفس الوقت، اللون الأبيض السادة بدون اي اضافات أو بهرجة يعتبر من أجمل الأفكار في غرفة المعيشة، حيث يصبح لديك مساحة كافية لتضيفي الألوان في قطع الأثاث، السجاد، التماثيل والصور واللوحات لتكسر هذا اللون الأبيض في تناغم فني.

اضافة طاولة طعام صغيرة في وسط غرفة المعيشة قد يكون أيضا مناسبا للمنازل صغيرة الحجم، في الأغلب منازل زوجين من الشباب ، ولكن اذا كانت عائلتك كبيرة فبالتأكيد سوف تحتاجين الي اكثر من مجرد طاولة طعام صغيرة.

استخدام كراس أو مقاعد باللون الأبيض مع الأسود ما هو إلا تكملة للتناغم الموجود في التصميم الأساسي للمنزل، وبالتأكيد وجود شاشة التلفاز السوداء وسط الحوائط البيضاء سوف يعطي نفس.الاحساس

هل يمكنني وضع المطبخ بداخل غرفة المعيشة؟ نعم بالطبع، اذا كنت تمتلكين غرفة معيشة مجهزة لعمل مطبخ بها، ونقصد بذلك بالطبع توصيلات المياه الأساسية اللازمة لذلك وتوصيلات الكهرباء المناسبة لأماكن تركيب الفرن ووصلات غاز للموقد البوتاجاز فلم لا…. مع وضع كرسيين او ثلاثة كراس قد يضيف هذا الجزء المزيد من الدفء الى غرفة المعيشة الخاصة بك.

السجاد الرمادي متماش بشكل رائع مع الباركيه في الأرضيات، وبالطبع وجود خشب باركيه في الأرضيات يعطي دفئاً بطبيعة الأمر، والباركيه يعتبر مناسباً جدا للمنازل التي تتمتع بجو بارد في الشتاء لما له من تأثير على العزل الحراري أكثر بكثير من السيراميك أو البورسلين.

طاولة بيضاء بشكل مميز قد تكون هي كل ما يحتاجة هذا التصميم حتى تكتمل متعة الجلوس في غرفة معيشة مماثلة، بالطبع بالاضافة الى هذه الأريكة الكنبة المريحة ذات اللون الرائع المتماشي مع لون الأرضيات والحوائط.

بالتأكيد وحدات الاضاءة مقاربة في اللون الى لون الخشب في الأرضيات، كراسي البار وخشب المطبخ، ولذلك فهي تعطيك هذا الشعور بالراحة عند رؤيتها. استخدام المساحة أسفل السلم بذكاء قد يكون بجعلها مكتبة أو حتى في بعض الأحيان يمكنك عمل وحدات تخزين ذي أدراج ورفوف اذا كنت تفتقدين الى المساحة في منزلك. لا يوجد أجمل من الجلوس في ضوء الشمس والقراءة، لذلك احرصي دائما على وجود نوافذ كبيرة في منزلك يدخل منها ضوء الشمس في الصباح. الأن وبعد أن شاهدتي هذا التصميم الرائع، شاركينا برأيك في ماذا تحبين ان يتواجد في غرفة معيشة منزلك، وماذا قد تودين أخذه من هذا التصميم ووضعه في غرفة معيشتك.

