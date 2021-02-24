كوكيز الشوفان بالفراولة والتوت

مرأة

المقادير: كوب حليب سائل. كوب شوفان. 2 كوب كورن فليكس. 3 ملاعق كبيرة سكر. كوب كريمة مخفوقة. كوب فراولة مقطعة. 1/2 كوب توت أحمر. 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا. سكر بودرة. طريقة التحضير: ضعي الشوفان والحليب والسكر والكورن فليكس في الخلاط الكهربائي واخلطي جيدا. أضيفي الفراولة المقطعة والكريمة المخفوقة واستمري في الخلط حتى يتجانس الخليط تماما. قسمي الخليط إلى كرات متوسطة واضغطي عليها قليلا باليد. ضعيها في صينية واخبزي لمدة 5 دقائق في فرن ساخن على 180 مئوية حتى يبدأ الكوكيز يجف قليلا. أتركي الوحدات تبرد ورشيها بسكر البودرة.