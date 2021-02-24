«الخليجي»: يجب أن نشارك في مفاوضات إيران

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: شدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف امس على وجوب ان يكون المجلس طرفا في اي حوار حول امن المنطقة. كما طالب خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى الرياض بضرورة مشاركة مجلس التعاون في اية مفاوضات بالملف النووي الايراني.

ودعا الحجرف ايران الى التخلي عن سلوكها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول والتوقف عن زعزعة الأمن والاستقرار من خلال دعم الجماعات الارهابية. كما شدد على ضرورة ان يمارس الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيات الحوثي للانخراط في العملية السلمية ووقف الهجوم على مأرب، فضلا عن وقف استهداف المدنيين والاعتداءات بالصواريخ والمسيرات على السعودية. يشار الى ان الادارة الأميركية كانت اعلنت في وقت سابق انها ستتفاوض مع حلفائها بشأن الاتفاق النووي مع ايران.

في غضون ذلك اكد المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي استعداد ايران لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى 60% في حال احتاجت الى ذلك، في تصريحات سبقت بدء تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل عدم رفع العقوبات الأميركية.

ونقل التلفزيون الرسمي الايراني عن مبعوث ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي قوله ان ايران اوقفت تنفيذ البروتوكول الاضافي الذي كان يتيح للوكالة تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة.

وبدأت طهران منتصف ليل الاثنين الثلاثاء تنفيذ قرار برلماني ايراني بتقليص عمل المفتشين

وقبل هذه الخطوة، دعت واشنطن الجمهورية الاسلامية للالتزام «التام» بعمليات التفتيش لنشاطاتها النووية. ويطلب القرار البرلماني من الحكومة زيادة مستوى التخصيب الى 20% وهو ما بدأ تطبيقه مطلع يناير الماضي، في خطوة اضافية ضمن مسار تدريجي باشرت ايران اعتماده منذ منتصف 2019، وتراجعت خلاله عن العديد من التزاماتها، ردا على انسحاب الولايات المتحدة واعادة فرضها عقوبات. وقال خامنئي «نحن مصمّمون على امتلاك القدرات النووية بما يتلاءم مع حاجات البلاد ولذلك سقف ايران للتخصيب لن يكون 20% وسنتصرف (وصولا) الى اي مستوى نحتاج اليه وتتطلبه البلاد، مثلا من اجل المحرك النووي او اعمال اخرى، يمكن ان نذهب الى تخصيب بنسبة 60% «، وذلك وفق ما جاء في بيان نشره موقعه الالكتروني الرسمي. وأضاف «الجمهورية الاسلامية لن تتراجع في المسألة النووية، وستمضي بقوة على مسار ما تحتاج اليه البلاد اليوم وغدا». وقلل مسؤول اميركي من اهمية تصريح خامنئي قائلا ان ذلك سيكون مقلقا لكن ايران لم تنفذ ذلك بعد وان واشنطن تنتظر لترى ما اذا كانت طهران ستعود للمحادثات. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس استعداد واشنطن للانخراط مجددا في مباحثات مع ايران للعودة الى الاتفاق النووي. وأضاف برايس ان الولايات المتحدة مستعدة للقاء الايرانيين في اطار آلية 5+1 للوصول الى مرحلة تلتزم فيها ايران بتعهداتها، وبعدها ستقوم واشنطن بالمثل.

