«الناتو» يطالب بفرض قيود على النووي الإيراني

عربيات ودوليات

بروكسل - الوكالات: أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ في مقابلة مع قناة «سي ان ان» الأميركية، ان انشطة ايران مزعزعة لاستقرار المنطقة. وأوضح ستولتنبرغ ان اكثر ما يقلق الحلف بشأن قرب امتلاك ايران لسلاح نووي، هو قدرتها على توصيله عبر برنامجها الصاروخي. كما شدد ستولتنبرغ على ضرورة وأهمية فرض قيود على برنامج ايران النووي.

وأثنى امين عام «الناتو» خلال المقابلة مع «سي ان ان»، على الجهود الأميركية لايجاد حل لقضية البرنامج النووي الايراني.

وفي ذات السياق، اكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة العودة للتطبيق الكامل للاتفاق النووي الايراني مع الأطراف الدولية. وقال بوريل في تصريح صحافي: «يجب ان نعود للتطبيق الكامل للاتفاق النووي الايراني سواء فيما يتعلق بالالتزامات النووية او رفع العقوبات»، مشيرا الى ان الاتصالات الدبلوماسية المكثفة مستمرة هذه الأيام لهذا الغرض، بما في ذلك مع الولايات المتحدة. وأضاف «هذا هو الطريق الوحيد للمضي قدما، وهو في مصلحة الأمنين العالمي والاقليمي.. مهمتي هي المساعدة في خلق مساحة للدبلوماسية وايجاد حلول، والعمل جار بهذا الصدد».

