واشنطن: حل الدولتين الأفضل ووضع القدس للمفاوضات النهائية

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان الوزير انتوني بلينكن ابلغ نظيره الاسرائيلي غابي اشكينازي ان حل الدولتين للصراع الاسرائيلي الفلسطيني هو الأفضل لمستقبل اسرائيل.

وقالت الوزارة ان بلينكن اكد لأشكينازي في اتصال هاتفي ان ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن «تؤمن بأن حل الدولتين هو افضل سبيل لضمان مستقبل اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش في سلام الى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة». و»حل الدولتين» هو اقتراح ترى عدة اطراف ودول انه من شأنه انهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، وينص هذا الحل على انشاء دولتين، احداهما اسرائيل وتقوم على ارض فلسطين المحتلة عام 1948، والأخرى فلسطين وتقوم على اراضي حدود الرابع من يونيو 1967، والتي تضم مناطق الضفة والقدس الشرقية وغزة، وتشكل 22% من اراضي فلسطين التاريخية. وقبل نحو 10 ايام اعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان وضع مدينة القدس يخضع لمفاوضات الحل النهائي، ورهنت تقديم مساعدات للفلسطينيين بتوافقها مع القيم الأميركية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس ان وضع القدس سيخضع لمفاوضات الحل النهائي، وان هذا الموقف لم يتغير. وشدد على ان عودة المساعدات الأميركية التي قطعتها ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب الى الفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع قيم واشنطن ومع المصالح الأميركية.

