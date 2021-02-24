بغداد تؤكد ضرورة عودة دمشق إلى «بيت العرب»

عربيات ودوليات

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ضرورة إعادة سورية إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، فيما أشار إلى أن ذلك يحقق مبدأ التكامل في العمل والتنسيق العربي.

وأعرب الوزير العراقي خلال لقاء جمعه بمجموعة مسؤولين خليجيين الاثنين، عن «سعادته بما تشهده العلاقات العراقية- السعودية من تصاعد وتنام في حجم التعاون الثنائي».

وأشاد حسين بـ«الآلية الثلاثية بين العراق والأردن ومصر». وتطرق وزير الخارجية العراقي خلال اللقاء إلى الإجتماعات الأخيرة لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وضرورة تفعيل آليات العمل العربي ضمن الجامعة.

وأشار إلى ضرورة إعادة سورية لمقعدها ضمن الجامعة العربية لتحقيق مبدأ التكامل في العمل والتنسيق العربي.

من جهتها، أعلنت أوروبا أمس أن ملف سورية لم يعد ضمن أولويات المجموعة الدولية. وقالت نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي إن قضية سورية لم تعد ضمن الأولويات الدولية.

واكدت ان النظام السوري، يعطل أي تقدم في مفاوضات اللجنة الدستورية، مضيفة أن مساهمة الاتحاد في إعمار سورية مشروطة بدخول نظام الرئيس بشار الأسد في مفاوضات حقيقية.

وأعلنت أن الاتحاد سيحتضن مؤتمر بروكسل 5 حول مستقبل سورية في نهاية مارس.

