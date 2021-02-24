العراق: هجوم ثالث يستهدف السفارة الأميركية

عربيات ودوليات

بغداد- واشنطن - الوكالات: استهدفت صواريخ ليل الاثنين «الثلاثاء» السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة العراقية بغداد. والهجوم هو الثالث خلال أسبوع الذي يستهدف منشآت دبلوماسية أو عسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد شهور من الهدوء النسبي.

وذكرت أجهزة الأمن العراقية في بيان أن صاروخين على الأقل سقطا داخل المنطقة الخضراء حيث تقع مقار السفارات الأجنبية ومنها الأميركية.

وقال مصدر أمني إن صاروخاً واحداً على الأقل أصاب مقر جهاز الأمن الوطني العراقي القريب من مقر البعثة الدبلوماسية الأميركية.وقال شاهد إن صواريخ أخرى سقطت في أحياء سكنية قريبة حيث أصيب مرآب للسيارات متعدد الطوابق في حي الحارثية.

ويأتي الهجوم بعد أسبوع من استهداف أكثر من 12 صاروخاً مجمعاً عسكرياً في مطار أربيل بشمال العراق تتمركز فيه قوات أجنبية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويساعد العراق في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية منذ 2014. وقتل حينها شخصان أحدهما مقاول أجنبي يعمل في المطار توفي على الفور ومدني توفي متأثرا بجروحه الاثنين.

وأطلقت زخة أخرى من الصواريخ السبت على قاعدة البلد الجوية شمال بغداد حيث يحتفظ العراق بمعظم طائرات «إف-16» التي اشتراها من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وأصيب وفق مصادر أمنية شخص واحد على الأقل هو مقاول محلي لشركة «ساليبورت» الأميركية التي تؤمن صيانة الطائرات. واعلنت الولايات المتحدة انها تشعر بغضب من الهجمات الصاروخية الأخيرة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين «رأينا التقارير عن الهجوم الصاروخي... كما قلنا لكم بعد الهجوم المأساوي في أربيل، نحن نشعر بغضب إزاء الهجمات الأخيرة». وأوضح برايس أن الولايات المتحدة لم تحدد بعد الجهة المسؤولة عن هجوم الأسبوع الماضي على مجمع مطار أربيل الدولي.

على صعيد اخر قتل شاب بالرصاص خلال احتجاجات على تردي الخدمات العامة في الناصرية عاصمة محافظة ذي قار جنوب العراق، على ما أفاد مصدر طبي. وأعلنت سلطات ذي قار فرض حظر تجول صارما في جميع المدن الرئيسية في المحافظة لمنع مزيد من التجمعات.

وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي بسبب تدهور الخدمات العامة. وأشعل المتظاهرون الإطارات ورشقوا المبنى الإداري بالحجارة قبل وصول القوات الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والنيران الحية لتفريق التظاهرة. وقال المصدر الطبي في الناصرية إن «متظاهرا دون العشرين من العمر قتل بالرصاص»، مضيفا أن أربعة متظاهرين آخرين و12 من قوات الامن أصيبوا بجروح.

