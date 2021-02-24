رداً على تصريحات رغد.. البرلمان العراقي يوقف كل الاستثناءات الممنوحة لعناصر «البعث»

عربيات ودوليات

???????بغداد – الوكالات : قرر البرلمان العراقي، إلغاء كل الاستثناءات الممنوحة لعناصر «حزب البعث» المنحل، بالعمل في الحكومة، وإيقاف الرواتب التقاعدية لعناصر الأجهزة الأمنية في نظام صدام حسين.

ونقلت وسائل إعلام عراقية بيان المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، قوله إن الأخير «عقد اجتماعا ضم رئيس وأعضاء هيئات اجتثاث البعث، ومفوضية الانتخابات، وأعضاء لجان الشهداء والسجناء، والقانونية، وحقوق الإنسان، والعشائر والمساءلة والمصالحة في البرلمان» وأضاف أن «الاجتماع صدر عنه قرار بإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة للبعثيين، أو لمن يمجد بهم (يشيد بالبعثيين) في جميع الوزارات والجهات الرسمية والاتحادات والنقابات».

وتابع المسؤول العراقي، أنه تمت «مطالبة اللجنة المالية في البرلمان بتضمين مشروع الموازنة لعام 2021 فقرة بإيقاف الرواتب التقاعدية للأجهزة القمعية بالنظام البائد، وتفعيل بند استرداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد».

يأتي ذلك بعد أيام من حوار رغد صدام حسين، على قناة «العربية» مشيرة إلى أن «كل مرحلة تليها مرحلة أجدد يحدث فيها شيء من الخلاف والصراع وأنا لست بينهم».

وكان البرلمان العراقي، قرر في يوليو2017، وبحضور 215 نائباً ، حظر حزب «البعث» والكيانات المنحلة والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

