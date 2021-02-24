الامتحانات الحضورية.. طلاب الجامعات يستنجدون بالسيسي

عربيات ودوليات

تحولت قضية تقديم طلاب الجامعات في مصر امتحاناتهم حضوريا الى اهم موضوع يشغل الشارع المصري ووسائل التواصل فيما طالب طلاب الجامعات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتدخل شخصيا من أجل تقديم الامتحانات عن بعد بدلا من الحضور شخصيا نظرا لتفشي وباء «كورونا».

وعبرت أكثر من مليون تغريدة دشن الطلاب هاشتاغ «#ياريس_أرجوك_الطلاب_هتموت» بعد إعلان وزارة التعليم العالي أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات ستعقد في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي 27 فبراير الحالي.

وجاءت مناشدات الطلاب بعد عدد من الهاشتاغات التي طالبت بإقالة وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، وبعد انتشار وسوم أخرى تطالب رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، التدخل لحل الأزمة.

تكدس جامعي

وفي حين قال وزير التعليم العالي، إن الامتحانات ستكون وفق اللوائح التنظيمية لعمل كل كلية، وفي ظل إجراءات احترازية، نُشرت صور لحشود من الطلاب في الجامعات مشيرين إلى أنه من الصعب ممارسة التباعد الاجتماعي في ظل تكدس الجامعات الحكومية.

وبحسب تقرير لمجلس الوزراء، فقد وصل عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات والمعاهد الحكومية إلى 3 ملايين في العام الدراسي الماضي 2019/2020، موزعين عبر 27 جامعة حكومية. ويخشى الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدين أنهم لا يرفضون إجراء امتحانات لهم، كما يشاع عنهم، بل يطالبون بتقديمها عبر الإنترنت.

وأعلن طلاب إصابتهم بفيروس كورونا، محملين الوزير مسؤولية نقل العدوى للطلاب الآخرين إذا اضطروا لحضور الامتحانات شخصيا.

اجراءات ولجان

وأشار وزير التعليم في تصريحات تداولتها وسائل إعلام محلية إن المؤسسات التعليمية ستتخذ إجراءات لمنع انتقال العدوى من الطلبة الذين ثبتت إصابتهم بالمرض. وقال إن «الكلية التي يلتحق بها الطالب المصاب بفيروس كورونا وإن أفاد بتقديم أوراق تخص إصابته بالعدوى ستؤجل له المواد وفقا للائحة، بعد مراجعة التقرير الطبي من قبل اللجنة المشكلة والمنوطة بمراجعة التقارير الطبية للطلاب المصابين بكورونا». وسجلت مصر نحو 177 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من عشرة آلاف و298 وفاة، حتى الاثنين. ويبلغ عدد سكان مصر أكثر من 100 مليون نسمة. وحذر مسؤولون صحيون من أن معدل الفحوص المخصصة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المنخفض في مصر يعني أن عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بعشر مرات على الأقل.

