بريطانيا تدعو للتعايش مع «كورونا».. كالإنفلونزا

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لندن- الوكالات: اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انه «يتعين على الناس التعايش مع فيروس «كورونا» على المدى الطويل، مثلما يفعلون تماما مع الإنفلونزا في ظل توافر لقاح»، مضيفا أنه لا توجد مشاكل في الإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني أمام برلمان بلاده «السبب الوحيد الذي يجعلني أستطيع القول إننا لابد أن نتعلم التعايش مع «كوفيد-19» كما نعيش مع الإنفلونزا على المدى الطويل، لأن لدينا هذا البرنامج للتطعيم، والقدرة على تطوير لقاحاتنا». وعرض جونسون أمس أمام البرلمان خطة لتخفيف القيود مكونة من 4 مراحل كبرى لإنكلترا، معلنا «لا يمكننا الاستمرار إلى ما لا نهاية مع قيود تضعف اقتصادنا ورفاهيتنا النفسية والجسدية؛ لذلك من الأساسي أن تكون خارطة الطريق هذه حذرة، وكذلك لا رجعة فيها».

ومع استمرار حملة التطعيم في بريطانيا، زفت السلطات امس خبرا سارا. فقد أعلن وزير الصحة مات هانكوك أن حالات الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس «كورونا» تراجعت بشكل كبير خلال الشهر المنصرم. وكان هانكوك قال «هناك علامات على أن أرقام المستشفيات حول حالات الإصابة بكورونا، تنخفض أكثر من الموجة الأولى». كما أوضح أن بيانات مبكرة أظهرت أن اللقاحات أدت إلى خفض العدوى.

الى ذلك أظهرت الدراسات الأولى لبرنامج التلقيح الشامل في بريطانيا أدلة قوية على أن لقاحات فيروس «كورونا» كانت تعمل على النحو المنشود، وتعمل على تخفيض معدل دخول المستشفيات، وربما تقلل من انتقال الفيروس، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز».

ووجدت الدراسات البريطانية أن جرعة واحدة من لقاح «أكسفورد-استرازينيكا» أو «فايزر» يمكن أن تقلل معظم حالات الأعراض المرتبطة بفيروس «كورونا»، كما قدمت دراسات منفصلة أدلة جديدة على أن جرعة واحدة من لقاح فايزر قد تقلل من انتشار الفيروس.

وعززت هذه النتائج الدراسات التي أجريت في إسرائيل التي أفادت أن اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر» و«بيونيك» وفر حماية كبيرة من الفيروس في ظروف العالم الحقيقي وليس فقط في التجارب السريرية التي أجريت العام الماضي. كما أظهرت الدراسة أن اللقاحين كانا فعالين ضد متغير فيروس «كورونا» الأكثر عدوى الذي انتشر في بريطانيا وانتشر في جميع أنحاء العالم. وقال عزيز شيخ، الأستاذ في جامعة إدنبرة الذي ساعد في إجراء دراسة عن اللقاحات الإسكتلندية: «كلاهما يعمل بشكل جيد للغاية».

