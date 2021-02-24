رونالدو قاد يوفنتوس إلى استعادة توازنه

دوليه

قاد المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس، حامل اللقب في الأعوام التسعة الأخيرة، الى استعادة توازنه والمركز الثالث من روما بمساهمته الفعالة في الفوز على ضيفه كروتوني 3-0 أول من امس على ملعب «أليانز أرينا» في تورينو في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الايطالي.

وحسم رونالدو نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 38 و45+1 رافعا رصيده الى 18 هدفا في الدوري هذا الموسم فانتزع صدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد من مهاجم إنتر الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وهو الهدف الـ25 لرونالدو في 28 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

كما بات كروتوني الفريق الـ78 الذي يهز رونالدو شباكه في البطولات الخمس الكبرى، وحده السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هداف ميلان الحالي، هز شباك أندية أكثر (79) منذ عام 2000 بحسب موقع «أوبتا» للاحصائيات الرياضية، مشيرا الى أن «الدون» نجح في هز شباك الأندية الـ18 التي تلعب في الدرجة الأولى الايطالية. وعزز الاميركي ويستون ماكيني تقدم فريق «السيدة العجوز» في الشوط الثاني بتسجيله الهدف الثالث (66).

وهو الفوز الاول ليوفنتوس في مبارياته الاربع الاخيرة حيث تعادل مع ضيفه إنتر 0-0 في إياب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية، وخسر أمام مضيفه نابولي 0-1 في الدوري المحلي، وأمام مضيفه بورتو البرتغالي بالنتيجة ذاتها في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستغل يوفنتوس جيداً تعثر روما امام مضيفه بينيفينتو سلبا الاحد فاستعاد منه المركز الثالث بعدما بات يتفوق عليه بنقطة واحدة (45 مقابل 44)، فيما مني كروتوني صاحب المركز الاخير بخسارته الخامسة تواليا والسابعة عشرة هذا الموسم فبقي في المركز الاخير برصيد 12 نقطة. وينافس يوفنتوس على ثلاث جبهات هذا الموسم، ففضلا عن الدوري الذي يسعى الى نيل لقبه للعام العاشر على التوالي، بلغ المباراة النهائية لمسابقة الكأس حيث سيلاقي أتالانتا في 19 مايو المقبل على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، ويمني النفس بتعويض سقوطه أمام بورتو في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية عندما يستضيفه في التاسع من مارس المقبل، في سعيه الى لقبه الثالث في المسابقة والأول منذ موسم 1995-1996.

ويخوض يوفنتوس مباراتين سهلتين نسبيا في المرحلتين المقبلتين ضد مضيفه هيلاس فيرونا ثم ضيفه سبيزيا قبل ان يحل ضيفا على لاتسيو السادس في قمة المرحلة السادسة والعشرين، ومن بعدها يستضيف بورتو.

