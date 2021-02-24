أتالانتا يستضيف ريال.. وسيتي يواجه مونشنغلادباخ

دوليه

يحل ريال مدريد الاسباني المتخم بالاصابات ضيفاً على أتالانتا الإيطالي على ملعب «أتليتي أزورو» في بيرغامو ضمن الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، فيما يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني نظيره مانشستر سيتي الانكليزي، وستُقام المباراة في العاصمة المجرية بودابست نظراً لرفض ألمانيا استضافة الفرق الإنكليزية بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

في المباراة الأولى يعتبر ريال مدريد المرشح الأوفر حظاً عندما يواجه أتالانتا اليوم نظراً لأن النادي الملكي هو الأكثر تتويجاً باللقب بثلاث عشرة بطولة، بينما يلعب الفريق الإيطالي الدور ثمن النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد الموسم الماضي.

وسيكون على ريال مدريد الحذر لأن أتالانتا أحرج ليفربول هذا الموسم في أنفيلد وانتصر عليه بثنائية نظيفة، كما أنه أطاح بفريق إسباني الموسم الماضي في دوري الأبطال وهو فالنسيا.وعلق زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على مواجهة أتالانتا قائلاً: «أحترم الفريق الإيطالي كثيراً».

من جانبها حرصت إدارة ريال مدريد على توجيه رسالة طمأنة إلى المدرب الفرنسي إذ يخوض ريال مباراة أتالانتا بدون كل من: سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، والبرازيليين إيدير ميليتاو، ومارسيلو، ورودريغو، وألفارو أودريوزولا، والاوروغوياني فيدي فالفيردي، والبلجيكي إيدين هازارد، والفرنسي كريم بنزيمة.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنغيتو» الإسباني، فإن إدارة ريال مدريد أبلغت زيدان أنه سيستمر مع الفريق هذا الموسم مهما سيحدث على مستوى النتائج.

وكانت بعض التقارير، منذ عدة أسابيع، زعمت أن إدارة ريال مدريد تدرس الإطاحة بزيدان عقب خسارة لقبي السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى تأخره في المنافسة على لقب الدوري. ونجح «الميرنغي» مؤخراً في تقليص الفرق مع أتلتيكو في صدارة الدوري إلى 3 نقاط فقط، لكن الأخير لديه مباراة مؤجلة.

من جانب آخر تأكد غياب بنزيمة عن مواجهة أتالانتا اليوم. وأعلن ريال مدريد قائمة مكونة من 19 لاعباً لمواجهة الفريق الإيطالي وغاب عنها بشكل رسمي بنزيمة. وسجل المهاجم الفرنسي 17 هدفا في جميع المسابقات مع ناديه هذا الموسم وكان يقدم أداء جيدا مؤخراً بعد أن هز الشباك أمام كل من خيتافي وفالنسيا.

وفي المباراة الآخرى ورغم أن بوروسيا مونشنغلادباخ تعادل مرة وخسر ثلاث مرات في أربع مواجهات ضد مانشستر سيتي بدور المجموعات من دوري الأبطال، إلا أن الفريق الألماني سيتسلح بذكرة طيبة عندما يواجه «السيتيزنس» اليوم في دوري أبطال أوروبا. وأطاح بوروسيا مونشنغلادباخ بمانشستر سيتي من ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1978-1979 بعد التعادل بهدف لمثله في إنكلترا والفوز بثلاثة أهداف لهدف في ألمانيا وفاز الفريق الألماني باللقب في النهاية، وهي المواجهة الوحيدة السابقة بين الفريقين في المراحل الاقصائية ببطولات أوروبا للأندية. وإجمالاً التقى مانشستر سيتي مع بوروسيا مونشنغلادباخ 6 مرات، حيث فاز السيتيزنس ثلاث مرات مقابل فوز واحد للفريق الألماني وتعادلين.

