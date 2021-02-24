فوز إشبيلية.. وبرشلونة يلتقي إلتشي

دوليه

حقق إشبيلية فوزه السادس تواليا في الدوري الاسباني عندما تغلب على مضيفه أوساسونا 2-0 أول من امس في ختام المرحلة الرابعة والعشرين، وأطاح ببرشلونة من المركز الثالث.

واستفاد النادي الأندلسي بأفضل طريقة ممكنة من الهدية التي قدمها له قادش بارغامه مضيفه برشلونة على التعادل الايجابي 1-1 في عقر داره الأحد، ليطيح به من المركز الثالث بفارق نقطة بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة مقابل 47 للنادي الكاتالوني الذي يحل ضيفا عليه في قمة المرحلة 25 السبت المقبل، علما أن الفريقين يملكان مباراة مؤجلة.

ويتجدد لقاء الفريقين في الثالث من مارس المقبل في مسابقة الكأس المحلية بعدما وضع إشبيلية قدماً في النهائي بفوزه على برشلونة بالذات 2-0 في ذهاب الدور نصف النهائي.

وضيق إشبيلية الخناق على الوصيف ريال مدريد صاحب 52 نقطة والفائز على بلد الوليد بهدف وحيد. وعوض إشبيلية خسارته على ملعبه «رامون سانشيز بيزخوان» أمام بوروسيا دورتموند الالماني بخسارته 2-3 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الاوروبية، بفوزه السادس تواليا في الدوري، فيما لم يخسر سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 13 الاخيرة في «لا ليغا».

من جانب آخر يلعب في 06:00 مساء اليوم برشلونة مع إلتشي في المباراة المؤجلة من المرحلة الأولى للبطولة. ويأمل برشلونة في تعويض تعادله في الجولة الماضية أمام قاديش من خلال تحقيق الفوز اليوم والعودة إلى المركز الثالث.

