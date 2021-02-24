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إنكلترا تأمل بعودة جزئية للجماهير


تأمل الحكومة البريطانية في عودة الجماهير جزئياً إلى الملاعب في إنكلترا بدءاً من 17 مايو إذا سمحت الظروف الصحية بذلك، على ألا يتجاوز الحضور 10 آلاف شخص، وفق ما كشف رئيس الوزراء بوريس جونسون أول من أمس.
وبحسب خطة إعادة فتح البلاد التي ستقام على عدة مراحل، فإن عودة الجماهير هي ضمن المرحلة الثالثة على أن يرتفع العدد المسموح به في الرابعة التي تبدأ في 21 يونيو على أقرب تقدير. وتعتبر هذه الأنباء إيجابية لكأس أوروبا التي أرجئت من الصيف الماضي إلى المقبل بسبب جائحة كوفيد-19 والمقررة بين في 11 يونيو و11 يوليو، حيث يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة سبع مباريات، بما فيها مواجهتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية، لذا في حال سارت الخطة كما هو مخطط، قد تشهد تلك المباريات الثلاث مدرجات ممتلئة بالكامل.


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