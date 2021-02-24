الخسارة الثالثة لليكرز

دوليه

مني لوس انجليس ليكرز حامل اللقب بالخسارة الثالثة تواليًا بسقوطه أول من أمس امام ضيفه واشنطن ويزاردز بعد التمديد 124-127، فيما حقق يوتا جاز المتصدر رقمًا قياسيًا في الرميات الثلاثية في تاريخ النادي ممطرًا سلة شارلوت هورنتس ب28 تسديدة ليفوز 132-110 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ورغم تسجيل ليبرون جيمس 31 نقطة، 9 متابعات و13 تمريرة حاسمة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنيب ليكرز الخسارة العاشرة هذا الموسم مقابل 22 فوزًا في المركز الثالث في الغربية. وكان برادلي بيل وراسل وستبروك الأفضل من جانب الضيوف على ملعب «ستايبلس سنتر» حيث سجل الاول 33 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة مقابل 32 نقطة،14 متابعة و9 تمريرات حاسمة للثاني ليقودان ويزاردز الى الفوز الخامس تواليًا. وسجل تيم هاردواي 29 نقطة والسلوفيني لوكا دونتشيتش 21 نقطة ليقودان دالاس مافريكس للفوز 103-92 على ممفيس غريزليز.

